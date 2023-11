Repubblica Ceca-Moldavia, qualificazioni Europeo: formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Moldavia è un match della decima giornata del gruppo di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Deciderà la seconda squadra qualificata all’Europeo in programma la prossima estate in Germania la sfida tra Repubblica Ceca e Moldavia. Sì, entrambe le formazioni possono sperare di raggiungere l’Albania che ha chiuso i conti con una giornata di anticipo. E che fatto fuori in maniera clamorosa la Polonia.

La Repubblica Ceca al momento è seconda e ha dodici punti, la Moldavia è quarta e di punti ne ha dieci: insomma, gli ospiti hanno un solo risultato a disposizione e giocano appunto per quello. Ai padroni di casa basta non perdere e vedendo anche quelli che sono i valori delle due formazioni che scenderanno in campo diciamo tranquillamente che non è un compito così arduo.

Sono tre i confronti in generale tra le due squadre, ovviamente quello più recente è relativo al match di andata finito zero a zero. Negli altri due incroci, assai più datati, due vittorie della Repubblica Ceca che quindi, come potete ben capire da soli, non ha mai perso contro la Moldavia. E anche questo è un altro segnale da tenere in considerazione: le possibilità di quello che sarebbe un clamoroso colpo esterno sono davvero minime. Diremmo nulle. Si accontenterà del pari la Repubblica Ceca? Difficilmente la squadra di casa rischierà in questo modo, è assai più probabile che cerchi una vittoria per chiudere senza grossi patemi il discorso qualificazione.

Come vedere Repubblica Ceca-Moldavia in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Moldavia è in programma lunedì alle 20:45. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante, come detto prima, alla Repubblica Ceca basti un pareggio per staccare il pass per il prossimo Europeo, la formazione di casa dovrebbe riuscire a vincere il match senza particolari problemi anche per evitare qualsiasi rischio. Gara da meno di quattro reti complessive con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Moldavia

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Stanek; Zima, Brabec, Holes; Coufal, Sadilek, Soucek, Doudera; Provod; Chytil, Kuchta.

MOLDAVIA (5-2-3): Railean; Revenco, Craciun, Babogio, Posmac, Reabciuk; Motpan, Rata; Caimacov, Nicolauescu, Postolachi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0