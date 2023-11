Irlanda del Nord-Danimarca, qualificazioni Europeo: formazioni, pronostici

Irlanda del Nord-Danimarca è un match della decima giornata del gruppo di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Con la vittoria centrata nell’ultimo turno contro la Slovenia, diretta concorrente per un posto ai prossimi Europei, la Danimarca con una giornata di anticipo ha chiuso i giochi, piazzando l’ennesima e giusta qualificazione per Germania 2024. Una qualificazione più sudata del solito, in un raggruppamento che non sembrava poi così difficile.

Ma alla fine il risultato è quello che conta, e i danesi il loro lo hanno fatto. Contro l’Irlanda del Nord sarà un match valido solamente per la cronaca, niente di più, visto che i padroni di casa penultimi in questo girone non hanno nulla da chiedere. Un Irlanda del Nord che non riesce proprio a dare un senso diverso alla sua storia: una squadra che non ha nemmeno questi ampi margini di crescita. Certo, pensare che la Danimarca possa andare a giocare con il dente avvelenato ci pare effettivamente difficile. Sarà una giornata serena per la formazione ospite, che cercherà di portare a termine i 90minuti senza nessun infortunio. La paura c’è dappertutto in questi casi e il rientro nei proprio club è ormai dietro l’angolo. Quindi non c’è davvero proprio nessun motivo per rischiare.

Che sfida sarà? Sicuramente una sfida senza pensieri visto che per la classifica non vale nulla. E di conseguenza un match che almeno una rete per squadra lo dovrebbe regalare. Anche perché le due difese, soprattutto quella dei padroni di casa, è tutt’altro che granitica.

Come vedere Irlanda del Nord-Danimarca in diretta tv e in streaming

Irlanda del Nord-Danimarca è in programma lunedì alle 20:45. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Irlanda del Nord e Danimarca non hanno nulla da chiedere a questa partita e cercheranno, come detto prima, di portarla a termine senza nessun infortunio. Un match quindi che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. E che potrebbe anche finire in pareggio. Questo risultato permetterebbe agli ospiti di chiudere anche al primo posto nel girone.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Danimarca

IRLANDA DEL NORD (4-4-1-1): Hazard; Toal, McNair, Ballard, Hume; McCausland, Saville, Thompson, Lewis; Price; Charles.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mahele, Hojbjerg, Norgaard, Kristiansen; Wind, Delaney; Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1