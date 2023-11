Badosa e Tsitsipas, l’indizio è nella torta: il giallo è risolto

Badosa e Tsitsipas, non serve più alcuna confessione: tutti i dettagli più succosi sono stati spiattellati sulla torta.

Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle i fischi e i cori a lui avversi che già Stefanos Tsitsipas se la spassava in quel di Torino in compagnia della sua bella, la fidanzata Paula Badosa. C’era qualcosa di molto importante, d’altra parte, da festeggiare insieme: il primo compleanno di lei da quando i due tennisti sono ufficialmente una coppia.

Lo hanno festeggiato in grande stile, rigorosamente in compagnia l’una dell’altra, all’indomani dell’uscita di scena del greco dalle Atp Finals. Un abbandono improvviso che, come noto, il pubblico ha aspramente criticato e ritenuto poco “ortodosso”. Soprattutto da quanti avevano pagato a prezzo pieno il biglietto del Pala Alpitour, ignari del fatto che il match di quel pomeriggio sarebbe durato solo 17 minuti. Il nativo di Atene, dal canto suo, ha respinto con forza le accuse piovutegli addosso. “Mi sono sottoposto a numerose visite negli scorsi giorni – ha detto in conferenza stampa – e i dottori mi avevano dato il semaforo verde per giocare. Sono sceso in campo e ho fatto quello che potevo ma non è andata bene“.

Sarà, ma è già acqua passata, in ogni caso. La presenza di Paula a Torino lo avrà certamente aiutato a dimenticare quanto accaduto e ad ignorare, soprattutto, le polemiche che ancora oggi continuano a tenere banco sui giornali, sui social e in ogni dove. Perché nessuno sembra voler perdonare Stefanos per il modo in cui, volente o nolente, ha “falsato” il girone ritirandosi a partita iniziata.

Badosa e Tsitsipas, ora è chiaro: galeotta fu Parigi

Sta di fatto, dicevamo, che il compleanno della Badosa sembra essere andato a gonfie vele. I due piccioncini hanno scelto un bel ristorante e, come si evince dalle foto postate su Instagram, nulla di questo piccolo party per i 26 anni di Paula è stato lasciato al caso.

Men che meno la torta, a tre piani, nella quale abbiamo rintracciato parecchi indizi che potrebbero essere molto utili a quanti amino “ricostruire” le storie d’amore dei vip. Intanto ci sono loro due in versione pasta di zucchero: lei con indosso l’iconico completo azzurro e magenta di Nike, lui in ginocchio con l’inseparabile fotocamera professionale tra le mani, intento a immortalare la sua bella.

Ci sono un paio di dettagli, poi, che non sono passati inosservati. La Tour Eiffel, tanto per cominciare, ma anche l’insegna del Four Seasons George V, uno degli hotel più lussuosi di tutta Parigi. Non è casuale, che nella torta ci siano due elementi “francesi”. È la chiara dimostrazione, semmai, del fatto che la loro storia è iniziata proprio lì, nella città dell’amore. Nel periodo del Roland Garros, presumibilmente, quando la ragazza era stata beccata per la prima volta a fare il tifo per il dio greco del tennis. Ed è stato lì, allora, che Badosa e Tsitsipas sono diventati gli Tsitsidosa tanto amati, oggi, dal pubblico.