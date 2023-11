Sinner, tra i due litiganti il terzo gode: dopo Laura e Maria arriva Elena

Sinner, mentre il popolo dei social litiga su chi sia la fidanzata del tennista altoatesino, sulla fascia s’inserisce una terza pretendente.

Non aspettatevi che sia lui a scoprire le carte e a confessare chi realmente sia la sua fidanzata. Jannik Sinner lo ha messo in chiaro più e più volte e non vuoterà mai il sacco, di conseguenza, a proposito della sua vita sentimentale. Così come è assai improbabile che posti, di punto in bianco, una fotografia che lo ritragga insieme alla sua dolce metà.

L’altoatesino lo avrà fatto al massimo un paio di volte, prima di rendersi conto che ai tennisti non si perdona niente e che certe cose intime sarebbe meglio tenerle per sé. Come la relazione con la sua storica fidanzata Maria Braccini, ad esempio, con la quale oltre un anno fa aveva rotto per via di un post di troppo (quello che lei aveva pubblicato per augurargli buon anniversario, per inciso). I due sono poi tornati insieme, come si evince chiaramente dal fatto che la modella, pur non apparendo mai nel suo box, sia sempre nelle città in cui lui è impegnato a giocare. Ha saltato solo la trasferta cinese, per il resto è stata sempre lì, accanto a lui, ma nell’ombra, ben mimetizzata nel pubblico.

Era a Londra, è stata a Parigi e pure a Vienna. E adesso, naturalmente, in qualità di sua fan numero 1, si trova a Torino. Chissà come starà vivendo, quindi, il fatto che la stampa abbia improvvisamente rispolverato e riattualizzato una storia che era già bella che sepolta.

Maria Braccini stai in campana: i tifosi di Sinner lo vogliono con lei

In questi giorni è tornata in auge Laura Margesin, in compagnia della quale Jannik era stato visto a febbraio a Cortina. Si parla di questa splendida brunetta come della sua attuale fidanzata, ma la verità è che la modella altoatesina vive al di là dell’Oceano e che lei e Sinner neanche si seguono sui social.

Difficile che tra i due ci sia stato un flirt, perché se così fosse il tennista non si sarebbe mai fatto vedere insieme a lei. Essendo nati e cresciuti alle stelle latitudini, piuttosto, è assai probabile che i ragazzi siano amici di lungo corso. Sta di fatto che tra le due – presunte – litiganti, ce n’è una che, sullo sfondo, gode.

Di nome fa Elena e di cognome Rybakina. Sì, la stessa Rybakina stella della Wta e vincitrice di Wimbledon 2022. No, lei e Jannik non stanno insieme, ma è sorprendente notare come sui social sia nata una pagina gestita da qualcuno che fa il tifo per questa coppia. L’hanno chiamata Rybakinner, dalla fusione dei loro due cognomi, ed è piena zeppa di contenuti che fanno riferimento al fatto che la tennista sarà la fidanzata di Jannik Sinner nel 2024. Resta solo da capire, a questo punto, cosa ne pensi Maria Braccini…