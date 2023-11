Eugenie Bouchard, il paradiso costa caro: vacanza da milionari per la tennista

Eugenie Bouchard, vacanze a cinque stelle dopo il trionfo alla Billie Jean King Cup: è su un’isola privata a misura di star.

Non sarà stata una stagione grandiosa, magari, ma non si può certo dire che non sia finita nel migliore dei modi. Eugenie Bouchard ha conquistato, con la Nazionale canadese, la Billie Jean King Cup, battendo in finale l’Italia del capitano Tathiana Garbin. Proprio non riusciamo, però, ad avercela con lei.

C’è una ragione ben precisa, d’altra parte, se Genie è una delle tenniste più amate al mondo ed è da ricercarsi, appunto, nel suo modo di fare e nel suo essere così spontanea e genuina. Il prossimo anno inizierà una nuova avventura nel mondo del pickleball, senza però abbandonare il suo amato tennis. Cercherà di conciliare entrambe le cose, riservandosi di decidere successivamente, qualora ce ne fosse bisogno, su quale dei due circuiti concentrarsi. Non vuole pensarci adesso, però, la bella reginetta di Montreal. Ora è tempo di staccare la spina e la Bouchard ha scelto di farlo in un luogo particolarmente esclusivo. A misura di milionari, se vogliamo.

La tennista canadese è volata alla volta delle Isole Vergini Britanniche, nei Caraibi. Sta soggiornando, più precisamente, su un’isola privata, lambita da acque turchesi, che vanta la bellezza di 74 ettari di vegetazione tropicale. Necker Island, questo il nome del paradiso terrestre in cui si è rifugiata la bella Genie, è di proprietà di sir Richard Branson, il magnate della Virgin. E trascorrere qualche giorno qui non è esattamente un lusso che possono permettersi tutti.

Solo il meglio per Eugenie Bouchard: relax su un’isola privata

Questa magnifica isola privata offre diverse sistemazioni, tutte molto lussuose e magnificamente rifinite. La Bouchard, come ha rivelato lei stessa con una fotografi, sta soggiornando nella Gecko Villa, un’ampia e luminosissima stanza che affaccia direttamente sulla spiaggia e che offre, in quanto tale, scorci da sogno.

Va da sé che tanto lusso, unito agli innumerevoli extra cui hanno diritto gli ospiti che soggiornano a Necker Island, abbia un costo piuttosto elevato. E infatti, secondo quanto riportato dalla piattaforma eDreams, dormire in questo paradiso costa qualcosa come 1900 dollari a persona a notte. Che lì per lì potrebbe sembrarvi esagerato, ma che è una cifra perfettamente proporzionata a ciò che l’isola ha da offrire.

È incluso nel prezzo il consumo di champagne, cocktail e vini pregiati, così come lo sono i pasti preparati dagli chef stellati a disposizione di sir Branson. Per non parlare, poi, delle acque cristalline e delle spiagge incontaminate. Quelle sì che davvero non hanno prezzo..