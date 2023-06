Paula Badosa meglio di uno Slam: Tsitsipas eroe dei social – Il VIDEO fa il botto

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas escono allo scoperto: i video e le foto della vacanza di coppia a Dubai fanno il giro dei social.

Altro che marketing. Sbagliava chi insinuava che fosse tutta una trovata pubblicitaria funzionale al lancio della seconda parte di Break Point, la docuserie sul tennis targata Netflix. La verità, ora possiamo dirlo con certezza, è che tra un match e l’altro della frenetica stagione sulla terra rossa, un nuovo amore nasceva dietro le quinte del tour.

Di coppie da sogno nate sotto rete potremmo elencarne a bizzeffe, ma questa è una di quelle ship – nel linguaggio social, l’abbreviazione di relationship si usa quando si ipotizza che due persone possano stare bene insieme – alle quali mai nessuno avrebbe osato pensare. Il dio greco del tennis insieme alla tennista spagnola che fa girare la testa ai tifosi di tutto il mondo? Nah, fino a qualche ora fa sarebbe stata pura fantascienza, ma ormai il dado è tratto e i due piccioncini non si nascondono più. È tutto vero: Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono a tutti gli effetti una coppia.

Prima c’erano solo le foto profilo su Spotify ad indicare che qualcosa stesse bollendo in pentola, mentre ora anche Instagram pullula di contenuti ai quali non bisogna più aggiungere altro. I due campioni sono usciti allo scoperto nelle scorse ore, mandando i social in subbuglio e ricevendo, contestualmente, l’approvazione del grande pubblico.

Paula Badosa e Tsitsipas escono allo scoperto: la verità in un video

Il greco e la bella iberica sono ora a Dubai ed è proprio lì che hanno deciso di vuotare il sacco. Lo hanno fatto come se nulla fosse, seppur perfettamente consapevoli del fatto che le foto e i video da loro postati non sarebbero di certo passati inosservati.

Paula Badosa is doing Stefanos Tsitsipas’ hair in Dubai Rooting for them. Rooting for this. 😍 pic.twitter.com/4It9yjnemE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Tutto è iniziato con un filmato che li mostrava in un momento di tenerezza, mentre Paula acconciava i capelli a Stefanos. Con un abbraccio e con un bacio a schiocco in chiusura che già lasciava presagire la volontà di uscire allo scoperto. Dopodiché, una carrellata di altri video e scatti ha sorpreso il popolo del social. Ci sono loro che ballano, loro che si stringono l’una all’altra. Non ci sono più dubbi, insomma, su questo nuovo amore tanto chiacchierato.

E considerato che la Badosa è una delle tenniste più amate in assoluto, Tsitsipas è ora un “eroe”. Aver conquistato Paula è anche meglio di vincere uno Slam, scrivono in tanti su Twitter, a riprova del fatto che questa nuova coppia piace talmente tanto da avere ricevuto anche la benedizione più importante: quella dei tifosi.