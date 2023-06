Tennis, nuovo amore sotto rete: le foto su Spotify e quel gesto plateale

Tennis, fioccano gli indizi che sembrerebbero confermare l’inizio di una nuova passione nata sotto rete: vicini come non mai.

Fino a qualche settimana fa si vociferava di un presunto flirt con la calciatrice più sexy e famosa al mondo, ossia Alisha Lehmann. Ma, a quanto pare, eravamo lontani anni luci dalla realtà. Non è lei, come avevamo pensato in un primo momento, la nuova fiamma del tennista greco Stefanos Tsitsipas.

Non c’è nulla di ufficiale, non ancora per lo meno, ma gli indizi che sembrerebbero confermare questa simpatia ci sono tutti. Il top ten sarebbe impegnato nientepopodimeno che con una sua collega, vale a dire la bellissima spagnola Paula Badosa. E se qualcosa non vi torna, in questa trama così intricata, non possiamo darvi torto. Fino a qualche tempo fa, tutti sapevano che la tennista iberica stava con il modello Juan Betancourt. Mentre ora, di punto in bianco, ce la ritroviamo felicemente innamorata – in teoria – del fusto greco dalla chioma ribelle.

La verità è che la love story tra lei e Juan sarebbe finita già da diverse settimane. La voce era circolata con una certa insistenza, ma l’atleta si era affannata a smentire i rumors, motivo per il quale erano tutti convinti che fra loro fosse tornato il sereno. Invece no. La numero 29 al mondo si sarebbe già tuffata a capofitto in questa nuova relazione, seminando diversi indizi – inconsapevolmente o meno non è dato saperlo – sui social network e innescando, così, le sirene del gossip.

Tennis, cosa c’è tra Tsitsipas e Badosa?

La numero 29 della classifica mondiale non ha potuto partecipare al Roland Garros per via di un infortunio, eppure era ugualmente a Parigi. E, guarda caso, era sugli spalti del Suzanne Lenglen proprio mentre Tsitsipas disputava la gara, valida per il quarto turno dello Slam, contro Ofner.

C’è un altro indizio, poi, del quale vale la pena tenere conto ai fini di un’analisi lucida e globale della situazione. Il greco avrebbe esultato, alla fine di questa partita, alla stessa maniera di Paula, che è solita portarsi l’indice alla tempia per simboleggiare la forza mentale. Non è finita qui: manca un altro elemento ancora ed è, di sicuro, quello più eclatante in assoluto.

I due tennisti hanno aggiornato le foto profilo dei rispettivi account su Spotify con degli scatti di coppia e creato una playlist condivisa. Sembra evidente, insomma, che qualcosa stia bollendo in pentola e che il loro rapporto sia molto più intimo di quanto non lo fosse un tempo. A meno che, come sospetta qualcuno, non stiano solo “giocando” per attirare i riflettori su di sé e sulla seconda parte di Break Point, la docuserie sul tennis di Netflix di cui sono entrambi protagonisti, che sarà rilasciata nei prossimi giorni. Che sia una mossa di marketing studiata a tavolino?