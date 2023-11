Gratta e vinci, micidiale tre su tre: nessuno se lo spiega

Gratta e vinci, è inutile che proviate a cercare una spiegazione: non c’è. La sua storia è assolutamente incredibile, ecco perché.

Le probabilità che accada sono così basse che nessuno oserebbe mai anche solo pensare che possa davvero succedere. Ma a volte, si sa, la statistica nulla può. Men che meno quando ci si mette di mezzo il destino, che sappiamo essere abilissimo a manovrare i fili e a far sì che ci accada cioè che vuole “lui”.

Per dimostrarvi quanto il calcolo delle probabilità sia sempre estremamente approssimativo, vi racconteremo la storia di un uomo di Everett, città degli Stati Uniti d’America, che si trova nello Stato di Washington. Qualche giorno fa, il tizio in questione ha accompagnato il figlio a scuola, come da sua abitudine. Ha poi deciso di fermarsi, lungo il tragitto, presso l’Evergreen Food Store, sulla Evergreen Way: gli era venuta voglia, all’improvviso, di un buon tè freddo.

Già che c’era, aveva pensato di cogliere due piccioni con una fava e di acquistare anche qualcos’altro. Tre Gratta e vinci, per la precisione, da grattare nel momento in cui, più tardi, sarebbe rincasato dopo il lavoro. Così ha messo in tasca i tre biglietti ed è saltato a bordo della sua auto, ancora ignaro della piega che la sua giornata avrebbe presto e inaspettatamente preso.

Gratta e vinci, è davvero inspiegabile: non c’è due senza tre

Una volta a casa, l’uomo di Everett ha tirato fuori una monetina e ha iniziato a raschiare la patina argentata dai suoi bei tagliandi. Nei primi due non c’era nulla, neppure un misero dollaro. Il terzo, però, era quello giusto. Dentro non c’era “un” premio, ma “il” premio: 500mila dollari, una di quelle cifre che ti stravolgono la vita.

Sebbene la somma da lui vinta sia ingente e decisamente considerevole, non è questo l’aspetto più interessante della vicenda che abbiamo voluto raccontarvi. Fa più notizia, provate a dire il contrario, il fatto che l’uomo in questione abbia vinto con un Gratta e vinci per la terza volta e sempre, come se non bastasse, nello stesso posto: quel magico, per lui sicuramente, Evegreen Food Store.

Tre anni fa aveva portato a casa una vincita di 10mila dollari e prima ancora, nel 2017, ne aveva vinti altri 1000. Nessuno si spiega come sia possibile che la dea bendata premi sempre lui, mentre ci spieghiamo perfettamente come mai, alla fine, scelga di fermarsi sempre in quell’alimentari. Sarebbe pazzo, se osasse cambiare.