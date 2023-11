Tennis, ribaltone sotto rete: non si fa più, cambia tutto

Tennis, non si tratta più di indiscrezioni: tutto sta per cambiare. Ecco che cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari.

La notizia era nell’aria già da un po’. Che l’interesse dell’Arabia Saudita nei confronti del tennis stesse crescendo lo sapevamo infatti da tempo, ma non era ancora chiaro cosa intendesse fare, dal canto suo, l’Atp. Le indiscrezioni giunte nelle scorse ore dall’Inghilterra ci consegnano, però, qualche preziosissimo indizio.

Il Times ha confermato che l’Arabia Saudita avrà presto il suo Masters 1000. Non è più solo un’ipotesi, ma una certezza. Ci vorrà la prossima stagione perché i sauditi si organizzino e possano ospitare la carovana del tennis, ma tutto comunque sta per cambiare. Soprattutto il calendario Atp, dal momento che la programmazione, in virtù di questa novità, subirà una variazione non indifferente. Non sarà più l’Australia lo scenario dei primi “scambi” dell’anno, ma la città di Riyad.

Il nuovo Masters 1000 si giocherà infatti, secondo i rumors, a cavallo tra gli ultimi giorni del 2024 e i primi del 2025. La prima edizione si concluderà entro il 4 gennaio, per inciso, cosicché i tennisti possano poi avere a disposizione una settimana piena, per spostarsi e per adattarsi al fuso orario, prima che scocchi l’ora degli Australian Open. Un bel cambiamento, abituati come sono – e come siamo noi tifosi – al fatto che tutto inizi sempre nella terra dei canguri.

Tennis, saranno dieci o ne resteranno nove?

Queste, ad oggi, sono le sole informazioni certe di cui siamo in possesso. C’è ancora un po’ di caos, invece, sugli aspetti prettamente organizzativi. Non si è ancora deciso, infatti, in che misura stravolgere gli assetti e la programmazione in virtù di questa new entry.

L’Atp potrebbe concedere all’Arabia Saudita una licenza tutta sua e aumentare da 9 a 10 il numero dei Masters 1000. Oppure, i sauditi potrebbero comprare la licenza di un altro torneo della stessa categoria. In lizza in tal senso ci sarebbe l’Open di Miami, ma anche quello di Madrid. Uno dei due potrebbe non farsi più. Nelle scorse settimane si era già parlato, infatti, dell’intenzione da parte dello Stato arabo di acquisire uno dei due eventi, entrambi di proprietà della società di business sportivo IMG. Un’operazione che avrebbe un costo non indifferente, ma quando mai i soldi sono stati un problema per l’Arabia Saudita?

Secondo il Times non è da escludere, però, l’ipotesi che salti il Masters 1000 di Parigi-Bercy. I problemi logistici dell’ultima edizione potrebbero aver dato il “là” all’Atp, benché gli organizzatori si siano impegnati a cambiare struttura ospitante e a gestire meglio gli aspetti che hanno generato, la scorsa settimana, non pochi problemi.