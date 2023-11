Juve Stabia-Foggia, Serie C: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Juve Stabia-Foggia è una partita valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Avellino e Casertana hanno vinto, l’hanno fatto pure Latina e Crotone. Il primato della Juve Stabia nel girone C non è più al sicuro, con le Vespe che nell’interessante posticipo con il Foggia sono chiamate a rispondere alle inseguitrici, scongiurando un possibile sorpasso da parte del Benevento, impegnato contemporaneamente con il Giugliano.

I gialloblù di Guido Pagliuca al momento hanno un punto di vantaggio sull’Avellino secondo e due sui sanniti terzi. Sono reduci da due vittorie consecutive in campionato (Latina e Taranto) e da quella, arrivata soltanto nei tempi supplementari, con la Turris (3-5) in Coppa Italia di C. La sconfitta di Caserta, insomma, la prima stagionale per la Juve Stabia, è stata già dimenticata: il problema è che anche le altre adesso stanno iniziando a correre, in un girone che per ora non sembra avere padroni come invece avvenne l’anno scorso con la schiacciasassi Catanzaro. A Castellammare di Stabia si presenta in ogni caso una squadra che dopo un discreto avvio di campionato ha dimenticato come si vince. Il Foggia di Mirko Cudini ha perso le ultime due trasferte (Crotone e Picerno) ed in casa non è andata al di là di due pareggi (Benevento e Sorrento). Nella scorsa settimana, poi, i rossoneri hanno rimediato la terza sconfitta nell’ultimo mese, venendo eliminati dalla Coppa Italia Serie C dall’Avellino (3-1). Inevitabile lo scivolamento in classifica: i pugliesi oggi sono solamente decimi, a -10 dalla vetta occupata proprio dalla Juve Stabia.

Come vedere Juve Stabia-Foggia in diretta tv e in streaming La sfida tra Juve Stabia e Foggia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Rendimento impeccabile finora per una Juve Stabia che davanti al proprio pubblico non ha mai perso, segnando 7 gol non subendone neppure uno. Serve dunque un’impresa al Foggia, che ad ogni modo non sembra in grado di espugnare un autentico fortino. Campani favoriti in una partita in cui per la prima volta potrebbero subire almeno un gol tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Foggia

JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Romeo; Candellone, Piscopo.

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Riccardi; Garattoni, Martini, Di Noia, Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1