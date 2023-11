Gratta e Vinci, paura al bar: perde tutto, poi torna con la pistola

Gratta e Vinci, gioca tutto un pomeriggio non vincendo nulla. Poi torna con la pistola e piazza la rapina. Ecco l’incredibile storia a Roma

Chissà cosa gli è passato per la testa. Sicuramente non un gesto consono e da fare. Un raptus di follia che adesso lo vede ricercato. Qualcosa mai visto prima. Un segnale però da non trascurare, un segnale da tenere in forte considerazione da parte di tutti. Sia per i vari gestori dei locali, sia per chi decide di giocare al Gratta e Vinci.

I fati sono successi a Roma, nella zona del Vaticano. E la storia è stata raccontata da Repubblica. Un pomeriggio passato all’interno di un bar della zona a giocare al Gratta e Vinci. E gratta uno e niente, e gratta due e niente, alla fine ha perso probabilmente tutto quello che aveva in tasca incassando poche somme, molto al di sotto di quanto aveva cercato di investire. E allora ecco che scatta il raptus. Esce dal bar ma poco dopo torna con una pistole. Terrore.

Gratta e Vinci, c’è già l’identikit dell’uomo

“Sconfitto, l’uomo si allontana dal bar di via Gregorio VII, tra l’Aurelio e il Vaticano. Eppure, all’improvviso, l’uomo ritorna con una pistola e la punta contro il titolare costringendolo a consegnargli l’intero incasso della giornata”. Sì, proprio così, avete letto bene. L’uomo è tornato all’interno dell’esercizio commerciale armato e ha deciso di prendersi tutto.

Dopo aver fatto il colpo, l’uomo si è allontanato sotto gli occhi dei numerosi testimoni, terrorizzati, che hanno assistito alla clamorosa scena che per fortuna che non ha portato danni fisici a nessuno. Ovviamente le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno fatto un identikit dell’uomo che secondo il quotidiano aveva un importante accento romano e che gli investigatori credono possa vivere nelle vicinanze, visto che a quanto pare non era nemmeno la prima volta che andava ad usufruire dei servizi di quel bar. Un pomeriggio di ordinaria follia chiuso in maniera spregevole che sarebbe però potuto finire in tragedia. Menomale che almeno nessuno si è fatto male.