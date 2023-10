Gratta e Vinci, triplo incasso con lo stesso biglietto. Lo stanno provando tutti e stanno centrando diverse vincite. Ecco quello che è successo

Tre regioni, tre grandi vincite, un solo comun denominatore: lo stesso Gratta e Vinci. Quello che è successo nel mese di ottobre non è qualcosa di unico, ma qualcosa che fa pensare, soprattutto perché il tagliando in questione è quello che ha cambiato la storia di questo gioco, che ha davvero quasi reinventato le regole dei Gratta e Vinci.

Parliamo infatti del Vinci in Grande, biglietto che ha un costo di 25 euro (il più alto della storia) e che mette in palio come vincita minima una somma maggio del costo stesso. Una cosa che solamente uno degli ultimi arrivati è in grado di fare. E così come racconta Agimeg.it nell’ultimo mese di ottobre ha regalato diverse vincite toccando regioni diverse e cambiando le vite dei fortunati che hanno deciso di investire un’importante somma di denaro per cercare la svolta. E ci sono riusciti. Ah, ricordiamo: il Vinci in Grande mette in palio come vincita massima 6milioni di euro. Una cifra vinta a Torino dopo un giallo che la stessa agenzia del gioco in Italia ha risolto.

Gratta e Vinci, è proprio un Vinci in Grande

Entriamo comunque nel dettaglio di queste ultime tre vincite. Tre regioni dicevamo. Il primo colpo, quello “meno” importante, è stato piazzato a Rimini, in Emilia-Romagna, dove la vincita è stata di 50mila euro. La meno importante come appena scritto.

Un doppio colpo invece, in questo caso entrambi da 100mila euro, sono stati piazzati ad Aprili, in provincia di Latina e quindi nel Lazio, e poi a Illasi, in provincia di Verona e quindi nel Veneto. Tre regioni diverse, tre città diverse accumunate in questo caso da una sola cosa: il fatto di aver regalato una somma di denaro importante e di quelle che aiutano nell’immediato e che se gestita bene possono cambiare la vita. Il Vinci in Grande quindi si conferma proprio così: in grande, non solo nel nome, ma anche nei fatti. Grande gioia per tutti.