Scommesse, Corona svela a Striscia la Notizia altri tre presunti colpevoli

Scommesse, Corona ha dichiarato di essere stato censurato dalla Rai e ha rivelato a Striscia la Notizia i nomi di altri tre presunti colpevoli.

Lo scandalo scommesse continua a tenere banco in questi giorni senza campionati. One man show del momento è Fabrizio Corona che sta imperversando su tutti i giornali e media – nazionali e non – spiattellando i nomi di presunti “colpevoli”.

Dopo avere svelato in anteprima la scorsa estate il problema con le scommesse di Nicolò Fagioli, ha continuato negli ultimi giorni a svelare altri nomi. Nicola Zalewski della Roma non risulta però al momento indagato al contrario di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Lo scoop presunto su Sardar Azmoun è stato invece un flop: ha pubblicato un video in cui il calciatore guarda delle gare di cavalli mentre è allo stadio Olimpico per una partita della Roma. Azmoun nel video non effetta alcuna puntata, cosa che potrebbe comunque fare sui cavalli attraverso canali legali. C’è da dire poi che il calciatore iraniano è un grande appassionato di cavalli e ne possiede 52.

Scommesse, Corona fa i nomi di El Shaarawy, Gatti e Casale

Ospite ieri da Nunzia De Girolamo nel corso del programma “Avanti Popolo”, Corona ha nuovamente parlato dello scandalo scommesse, ma ha poi dichiarato di essere stato censurato dalla Rai. Corona raggiunto poi da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” ha mostrato il filmato non mandato in onda dalla Rai in cui si sentirebbero tre giocatori parlare di presunte scommesse mentre palleggiano.

Questo il comunicato di Striscia la Notizia che presenta la puntata con l’intervista a Corona che andrà in onda stasera a partire dalle 20:35 con il servizio dedicato.

“Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano”.

Al momento i tre calciatori in questione non risultano indagati e come dimostrato dai mancati riscontri su Zalewski e Azmoun bisognerà capire se ci sarà un seguito o meno.