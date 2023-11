Netflix, il colosso fa dietrofront: novità per gli utenti

Netflix, la novità annunciata è un “balsamo” per gli utenti che hanno subito rincari e modifiche contrattuali negli ultimi tempi.

La rivoluzione tanto osannata, alla fine, non c’è mai stata. Sarà vero che i prezzi sono aumentati a dismisura, ma il colosso dello streaming continua ad offrire un servizio qualitativamente così alto che in tanti, alla fine, hanno deciso di mantenere il proprio abbonamento a Netflix.

Anche a costo, s’intende, di pagare un canone mensile ben più alto di quello che corrispondevano alla società nel momento in cui hanno creato il proprio account. Questo perché appunto, oggettivamente, ne vale la pena. E non è un caso, stando così le cose, che la piattaforma stia valutando in queste ore di fare un piccolo dietrofront. Di ricompensare, in un certo qual senso, quanti hanno deciso di rinnovare la fiducia nei confronti di Netflix e di continuare ad usufruire, quindi, dei suoi servizi.

Tenete a bada l’entusiasmo, però: non si tornerà alle vecchie abitudini, ai prezzi bassi e agli account in condivisione. Purtroppo, in questo senso, la frittata è ormai fatta ed è inutile sperare che l’azienda possa tornare sui suoi passi. Ci sarebbe però in cantiere una novità molto interessante, tesa ad avvantaggiare gli abbonati più attivi. Siete curiosi di scoprire se riguardi anche voi e di cosa si tratti? Eccovi accontentati.

Netflix, sempre meglio di niente

Netflix starebbe valutando l’introduzione di una nuova politica riservata ai titolari dei piani con pubblicità, che al momento hanno un costo mensile di 5,49 euro. Sono stati eliminati proprio di recente, lo ricordiamo, i piani base da 7,99 euro, decisione che avevo messo gli utenti con le spalle al muro.

Erano stati costretti, sostanzialmente, a scegliere tra il piano con la pubblicità e gli abbonamenti privi di spot ma molto più costosi. Da qui la decisione di ridurre anche di un minimo gli spot pubblicitari, ma non per tutti gli utenti, bensì solo per coloro i quali hanno l’abitudine di guardare molti episodi consecutivamente.

A partire dal 2024, secondo le indiscrezioni sin qui trapelate, Netflix concederà un episodio senza pubblicità ogni tre puntate viste di fila. Dietro c’è naturalmente l’intenzione di promuovere il piano base con pubblicità, che si è rivelato essere il più remunerativo di tutti. In pochi possono permettersi di attivare l’abbonamento premium, per quanto sicuramente più allettante. E poi perché gli sponsor, si sa, pagano profumatamente per avere uno spazio su Netflix tra un episodio e l’altro.