Netflix, semaforo rosso | Si cambia: la guida ai piani e alle tariffe

Netflix, ormai è ufficiale: la piattaforma aveva già annunciato la sua intenzione di apportare modifiche agli abbonamenti e da ora in poi le cose cambieranno.

La piattaforma di streaming più popolare al mondo negli scorsi mesi aveva annunciato la sua intenzione di modificare i piani di abbonamento, con l’obiettivo di monetizzare sugli account che, fino a questo momento, hanno approfittato della possibilità di condividere le password per usufruire gratuitamente del servizio. Da ora in poi molte cose cambieranno.

Era il 1997 quando Netflix ha preso vita, inizialmente come azienda specializzata nel noleggio di DVD e videogiochi. La svolta è arrivata nel 2008, anno in cui è stato lanciato il servizio di streaming che l’ha resa famosa in tutto il mondo in pochissimo tempo, diventando la sua attività principale. Negli anni l’offerta di film, serie tv e documentari si è notevolmente ampliata.

Inoltre, a partire dal 2013, l’azienda ha iniziato a dedicarsi al campo della produzione con un grandissimo successo. Ora per Netflix è arrivato il momento di compiere un passo molto importante, destinato a segnare la fine di un’era. Da quando è nata, la piattaforma ha sempre permesso agli utenti di condividere i propri dati d’accesso con amici e parenti. Tanto che negli anni il fenomeno ha preso sempre più piede.

Negli scorsi mesi l’azienda ha deciso di prendere una decisione drastica. Netflix è intenzionata a monetizzare su tutti gli account e, da ora in poi, gli utenti non avranno più modo di ricorrere alle password dei loro conoscenti per guardare contenuti in streaming.

Netflix, cosa cambia con lo stop alla condivisione delle password

Le regole sulla condivisione degli account sono state aggiornate. Ciò significa che i “furbetti” che hanno sempre utilizzato la piattaforma facendo affidamento sugli account dei loro amici non potranno più andare avanti. Se un tempo non erano previsti controlli di alcun genere, adesso l’accesso allo stesso account sarà consentito solamente alle persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare, ossia coloro che vivono sotto lo stesso tetto e usano la stessa connessione Wi-Fi.

Tutti gli altri potranno continuare a seguire le loro serie preferite e guardare i film presenti sulla piattaforma tramite un account extra. Dovrà essere il proprietario dell’abbonamento a creare il profilo in questione, che avrà un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Nonostante questo cambiamento, i piani già previsti dalla piattaforma non hanno subito nessuna modifica.

Compreso quello Standard con pubblicità, introdotto recentemente al prezzo di 5,49 euro al mese. Il piano Base (senza interruzioni pubblicitarie) sarà sempre di 7,99 euro mensili. Mentre gli abbonamenti Standard e Premium potranno essere utilizzati pagando rispettivamente 12,99 e 17,99 euro al mese. L’aggiunta dei sub-account, tuttavia, non è consentita per tutti i piani. Vale solamente per quelli Standard e Premium.