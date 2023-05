Amazon ti dà un’altra possibilità: se lo fai hai uno sconto immediato

Amazon, la promozione che ha riscosso tanto successo è stata rinnovata: ecco chi ne ha diritto e su quali articoli è valido il buono sconto.

C’è chi preferisce, giustamente, recarsi di persona nei negozi, toccare con mano e scegliere in base al proprio istinto e alle proprie sensazioni. E poi c’è chi, per comodità o per mancanza di tempo, preferisce di gran lunga lo shopping online. Tanto più quando permette di risparmiare, come in questo caso.

La convenienza su Amazon è di casa sempre, praticamente, ma quando si ha la possibilità di sfruttare un buono sconto è ancora meglio. Peccato solo che siano sempre più rari e che, con la capillare diffusione del mega colosso capitanato da Jeff Bezos, i coupon siano gradualmente scomparsi. Solo di tanto in tanto qualcuno ha la fortuna di beneficiarne e di vedersi improvvisamente ridurre l’importo del proprio carrello. Cosa che farebbe comodo a tutti ma che, per ovvie ragioni, viene riservata solo ed esclusivamente ad una fetta di utenti in possesso, evidentemente, di determinate requisiti stabiliti a monte.

La promozione Amazon della quale intendiamo parlarvi oggi non è, dunque, per tutti. Potrai scoprire seduta stante, però, se puoi usufruirne o se, invece, dovrai aspettare la prossima tornata di buoni sconto. Ti basterà cliccare su questo link: il sistema ti notificherà immediatamente se sei eleggibile per l’offerta in questione e se, di conseguenza, hai diritto ad ottenere il coupon sconto Amazon o meno.

Amazon, rinunciare alla consegna a domicilio conviene

Nel caso in cui il colosso abbia deciso di “premiarti” e di regalarti un buono sconto da usare nel mega e-commerce di Bezos, dovrai però attenerti in maniera scrupolosissima alle istruzioni del colosso.

La promozione è attiva solo nell’ipotesi in cui si rinunci alla consegna a domicilio e si opti per la consegna in un punto di ritiro. Non dovrai selezionare questa opzione anche in futuro, ovviamente, ma solo ed esclusivamente in occasione dell’ordine per il quale beneficerai del buono sconto. Scegliendo questa modalità di consegna, otterrai 10 euro di riduzione su un ordine minimo di 25 euro. Il coupon vale anche, nel caso tu te lo stai chiedendo, sugli articoli già scontati: il risparmio, quindi, si eleva all’ennesima potenza.

Se vuoi approfittare della promozione e scoprire se sei tra i fortunati clienti che hanno diritto ad usufruirne, ti conviene fare presto. Amazon l’ha rinnovata da poco e solo in 30mila sono idonei. Se risulterai eleggibile per l’offerta, avrai poi tempo fino al 31 luglio prossimo per usare il tuo coupon.