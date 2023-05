Musetti-Ymer, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Musetti-Ymer è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Inizia il Roland Garros anche per il numero 2 d’Italia, nonché 18esimo al mondo, Lorenzo Musetti, pronto a debuttare nell’attesissimo Slam della capitale francese.

In quel di Parigi il giovane talento di Carrara spera di riscattare una stagione sulla terra rossa che finora non gli ha dato grandi soddisfazioni. Sì, perché da uno specialista come lui ci si aspettava qualcosa in più: i suoi migliori risultati sono stati i quarti di finale a Montecarlo, conditi dalla prestigiosa vittoria contro Djokovic, e la semifinale a Barcellona, dove si è arreso alla bestia nera Tsitsipas. Il greco l’ha fermato anche due settimane fa a Roma, liquidandolo con un doppio 7-5 agli ottavi. Un anno fa, invece, Musetti fu costretto ad affrontarlo proprio sul mattone tritato parigino, e per giunta al primo turno, impedendogli di fare strada come nell’edizione precedente, quando stupì tutti andando in vantaggio di due set contro il futuro vincitore del torneo Djokovic.

Musetti stavolta è capitato nello stesso quadrante del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che potrebbe incrociare in un ipotetico ottavo di finale.

Nel primo turno lo attende lo svedese Mikael Ymer, il più giovane tra i due fratelli ma quello più avanti in classifica. Il tennista di Skovde è balzato agli onori della cronaca proprio nella scorsa settimana per via di una sfuriata contro il giudice di sedia nel match contro il francese Fils a Lione. Ymer, in disaccordo con l’arbitro per non essere andato a controllare un segno, ha successivamente sfasciato la racchetta contro il seggiolone del giudice, venendo squalificato. Musetti ha già affrontato il numero 53 al mondo: l’unico precedente tra i due è quello di Rotterdam 2022, con l’azzurro che ebbe la meglio 2-1.

Dove vedere Musetti-Ymer in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Mikael Ymer sarà trasmesso domenica 28 maggio in diretta tv in esclusiva su Eurosport (canale 210 e 211 su Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e DAZN. Tutti gli incontri del Roland Garros saranno visibili anche su Discovery+. Sottoscrivere l’abbonamento ha un costo di 69,99 euro. Oppure 7,99 euro mensili, con rinnovo automatico allo stesso prezzo ogni mese a meno che non lo si annulli prima della scadenza. Discovery+ è disponibile anche su TIMVision. L’incontro non inizierà prima delle 15:45.

Musetti-Ymer: i l pronostico

Non dovrebbe correre grossi pericoli Musetti contro Ymer, che tuttavia al di là della sfuriata è apparso in buona forma a Lione. L’azzurro è favorito ma spesso commette qualche errore di troppo: è probabile che non ce la faccia ad archiviare la pratica in tre set.