Formazioni ufficiali Tottenham-Chelsea: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Tottenham-Chelsea, big match in Premier League che mette in palio dei punti pesanti: le scelte per il derby di Londra

Il derby londinese mette in palio dei punti pesanti sia per il Tottenham sia per il Chelsea. I padroni di casa sognano di tornare in vetta alla classifica, gli ospiti in questo momento farebbero bene a non guardarla, quella classifica, vista la situazione.

Il momento è nero per gli uomini di Pochettino che ovviamente non si possono consolare con la vittoria in coppa contro il Blackburn arrivata la scorsa settimana. Impegno che il Tottenham non ha affrontato e quindi gli uomini di Postecoglou sono freschi. Ma più che sotto il profilo atletico, gli Spurs possono giocare liberi mentalmente godendosi il momento. Non c’è dubbio che siano favoriti nel match di questa notte, un monday night per cuori forti in terra inglese. Andiamo a vedere quindi le decisioni ufficiali dei due tecnici con i nostri pronostici per quanto riguarda marcatori, tiratori e ammoniti. Stasera si chiude anche il programma della Serie A con Torino-Sassuolo: qui il nostro pronostico per marcator, tiratori e ammoniti.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Reece James, Disasi, Silva, Colwill; Enzo, Caicedo, Gallagher; Palmer, Sterling, Jackson.

Formazioni ufficiali Tottenham-Chelsea, il pronostico sui marcatori

Se i padroni di casa sono favoriti, non c’è dubbio che almeno uno di loro dovrebbe riuscire a trovare il gol. Son è quello che fino al momento ha trascinato la baracca, nonostante l’addio di Kane il coreano continua ad essere determinante nello scacchiere tattico degli Spurs. E anche in questa notte potrebbe riuscire a trovare la via della rete.

Formazioni ufficiali Tottenham-Chelsea, probabili ammoniti e tiratori

Kulusevski, ex Juventus, sta dimostrando a Londra il suo valore. Lo svedese riesce a saltare l’avversario e a concludere verso lo specchio della porta. Una sua conclusione durante l’arco dei novanta minuti ci potrebbe stare. Così come ci potrebbe stare quella di Palmer nel Chelsea, uno che gioca vicino alla porta avversaria e che ha tempi ottimi di inserimento. Gialli: Romero è uno che se lo becca quasi sempre e in un derby è altamente probabile possa continuare su questa scia. Dall’altro lato Enzo Fernandez in campo ci mette sempre voglia e cattiveria. Potrebbe quindi scivolare in qualche contrasto non lecito. Finita qui? No, ovviamente: la partita di stasera offre altre possibilità assai importanti, come almeno una doppia conclusione di Bissouma, uno che da lontano ci prova spesso, e almeno un tiro di Udogie.