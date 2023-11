Formazioni ufficiali Torino-Sassuolo: pronostici tiratori, marcatori e ammoniti

Formazioni ufficiali Torino-Sassuolo, ecco le scelte di Juric e di Dionisi in vista del match di questa sera. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Sembrava sereno, Juric, dopo la vittoria in campionato sul Lecce. E invece l’eliminazione in Coppa Italia con conseguente contestazione dei tifosi ha rimesso in discussione il lavoro del tecnico che, secondo i giornali, sarebbe sotto la lente d’ingrandimento del presidente Urbano Cairo. Insomma, ci si gioca molto questa sera.

E non sarà facile venire a capo di un osso duro come il Sassuolo di Dionisi, che nel corso di questa stagione si è già preso delle soddisfazioni importanti andando a vincere sul campo dell’Inter capolista e abbattendo in casa la Juventus. No, i neroverdi non sono l’avversario migliore in un momento come questo. Ma il Torino nel corso di questi anni ha dimostrato di avere un carattere importante, simile a quello del proprio tecnico che non molla mai. Andiamo a vedere, insomma, le formazioni ufficiali di questo match con i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti. Qui invece i nostri pronostici sul big match di Premier League tra Tottenham e Chelsea.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Pellegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Thorstvedt, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Formazioni ufficiali Torino-Sassuolo, il pronostico sui marcatori

Mimmo Berardi ha qualità tecniche sopra la media. Tira i calci di rigore, ma soprattutto quando si accentra da destra verso sinistra con il suo mancino è in grado di fare male. Ecco, lui in ogni caso è uno da pronosticare sempre quando gioca. Visto che la porta la vede anche con una grande regolarità.

Formazioni ufficiali Torino-Sassuolo, probabili ammoniti e tiratori

Il sistema di gioco del Torino prevede un grande lavoro sia in fase di non possesso palla che in proiezione offensiva degli esterni. E quindi la squadra di Juric molto spesso con i “quinti” riesce a trovare una conclusione. Anche stasera potrebbe essere così: tiratori Bellanova e Vojvoda.

Possibile ammonito Tameze, che sarà impegnato da centrale di difesa, un ruolo in cui è sacrificato visto che di solito si piazza in mezzo al campo. Rodriguez se la vedrà con Berardi dalle sue parti: potrebbe commettere almeno due falli. In casa Sassuolo occhio in ottica ammonizioni a Boloca che a livello tattico in mezzo al campo rischia di trovarsi in mezzo penalizzato nel due contro tre. In avanti ci sarà Laurentié: finora non è stato brillante come nella passata stagione, ma se in giornata può essere imprendibile. Il Torino proverà a contenerlo ricorrendo al fallo sistematico: potrebbe subire almeno tre falli.