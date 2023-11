Lotteria, una bugia a fin di bene: sorpresa riuscita

Lotteria, c’è un motivo ben preciso se quest’uomo ha mentito spudoratamente alla moglie: ne è valsa la pena.

Qualche tempo fa, la storia del veterano dell’esercito americano che ha investito la somma riscossa al Gratta e vinci in una luna di miele tardiva aveva finito col commuovere il mondo intero. Ma ce n’è un’altra, per certi versi simili, che vale la pena raccontare e che, state bene attenti, potrebbe farvi lo stesso effetto.

Stavolta non siamo nel Maryland, ma nella Carolina del Nord. Anche in questo caso, il protagonista della vicenda è un uomo che, in una maniera alquanto originale e forse anche bizzarra, ha voluto sorprendere la sua dolce metà. Il 72enne, di nome Jone Buadromo, secondo quanto rivela un comunicato nella NC Education Lottery, si sarebbe recato in un minimarket nella cittadina di Alliance per acquistare un biglietto Power Play, abbinato alla famosa lotteria del Powerball. Ha speso 3 dollari in totale, puntando su quattro numeri associati, a loro volta, ad altrettante palline del famoso gioco a stelle strisce.

La buona notizia, soprattutto per lui, è che questo uomo della Carolina del Nord ha vinto due volte. La prima quando l’estrazione dei numeri gli ha assicurato un premio super da 50mila dollari; la seconda quando, qualche istante più tardi, ha visto il suo premio raddoppiare il virtù del moltiplicatore 2X. Nel giro di pochi secondi, 100mila dollari erano improvvisamente piombati nelle sue tasche. Niente male, a fronte di una spesa così irrisoria.

Lotteria, per due mesi l’ha tenuto per sé

I fatti risalgono allo scorso mese di aprile, ma il meglio per Jone Buadromo doveva ancora venire. Sì, perché quest’uomo meriterebbe anche un premio per la sua pazienza, oltre che per la capacità di centrare i numeri giusti al Powerball.

Il 72enne protagonista di questa storia ha mentito spudoratamente, infatti, per ben due mesi. Non ha rivelato a sua moglie, non subito per lo meno, la bellissima notizia. Le ha raccontato un mare di bugie, ma come vedremo a breve a fin di bene: voleva farle una sorpresa in occasione del suo compleanno, che sarebbe caduto nel mese di maggio. Ha ritirato i soldi qualche giorno dopo la fatidica estrazione, ma ha continuato ad agire nell’ombra per poterla stupire nel più bello dei modi.

Nei due mesi in cui ha dovuto convivere con quel segreto, Buadromo ha messo gli occhi su un terreno molto speciale. Ha contrattato con chi dovere, lo ha acquistato e ora lui e sua moglie potranno iniziare a costruire la casa sulla spiaggia che sognavano di possedere da sempre. Romanticissimo, non trovate?