Tennis, la supereroina incendia il web: costume pazzesco, la fantasia vola

Tennis, con il suo travestimento da supereroina ha infiammato il web. Il costume super sensuale ha scatenato le fantasie degli utenti.

Gli utenti dei social stravedono per lei: la meravigliosa atleta ha stregato migliaia e migliaia di persone facendo completamente perdere la testa ai suoi ammiratori. Resisterle è davvero impossibile. Ogni suo post viene sommerso dai commenti e dai like degli utenti, sempre pronti a sottolineare la sua bellezza e sensualità nelle immagini che condivide online. In occasione di Halloween, poi, ha proprio deciso di superarsi.

Il tennis l’ha conquistata quando era solo una bambina, diventando presto la sua disciplina preferita e la sua passione più grande. Questo l’ha spinta a lasciare l’Ucraina per trasferirsi alla volta della Florida, con l’obiettivo di perfezionare la sua tecnica. Col passare del tempo, tuttavia, si è avvicinata sempre più al mondo del web, dove ormai si è affermata come un’icona di sensualità e fascino.

Su Instagram, in particolare, può vantare un profilo seguito da oltre 850mila persone con le quali interagisce quotidianamente. Angelina Dimova si diverte a stuzzicare le loro fantasie con video e scatti in cui sfoggia tutta la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato lasciando ogni volta gli user a bocca spalancata. Capelli biondi, viso angelico e sguardo di ghiaccio: l’ormai ex tennista è dotata di uno charme davvero irresistibile.

Tennis, Angelina Dimova in versione supereroina infiamma i social: la sorpresa di Halloween fa boom di like

I follower si rifanno gli occhi davanti ai suoi post: il fascino di Angelina potrebbe lasciare chiunque stregato. Oggi sembrerebbe essersi lasciata completamente alle spalle il tennis, sebbene non manchi mai di allenarsi e tenersi in forma. E il suo corpo da urlo ne è certamente la prova.

Lo sport ha fatto spazio ad una carriera di influencer e modella, ma anche alle auto di lusso che la Dimova ha dimostrato di amare profondamente. Su Instagram sa sempre come attirare l’attenzione degli utenti, i quali non aspettano altro che una nuova carrellata di foto o un nuovo video per ammirarla in tutto il suo splendore. In questi giorni, con l’arrivo di Halloween, la star dei social ha deciso di fare un regalo ai fan.

“Il vostro supereroe è in città” ha commentato Angelina nella didascalia del post apparso di recente sul suo account. La Dimova ha conquistato tutti con il suo travestimento da Super Woman: con quel body azzurro e quegli stivali rossi alti fino al ginocchio, abbinati ad una giacchetta in pelle, è semplicemente da far girare la testa.