Tennis, balletto in bikini da guardare in loop: super Angelina

Tennis, stavolta si è veramente superata: il balletto sexy in bikini giallo ha letteralmente lasciato i follower senza parole.

C’è un filo conduttore che lega indissolubilmente tutti i contenuti che posta, a cadenza ormai quotidiana, sul suo profilo social. E non è la sua incredibile bellezza, per quanto ovviamente sia la prima cosa che balza all’occhio degli utenti che la seguono sulla piattaforma.

Si evince chiaramente, dando anche solo una rapida occhiata alla sua gallery, che se i follower hanno un debole per lei, lei un debole ce l’ha per i motori. Le macchine di lusso stravaganti sono la sua passione e lo dimostra il fatto che, di recente, abbia inaugurato un garage tutto suo. Era il suo sogno nel cassetto ed era al settimo cielo, quando finalmente ha tagliato il nastro della sua attività nuova di zecca. Alla cui porta siamo pronti a scommettere ci sarà una fila lunga così. Perché quel salone sarà sì pieno di automobili magnifiche, ma ci sarà, soprattutto, lei.

Sì, stiamo parlando di Angelina Dimova, l’ex tennista prestata al mondo delle quattro ruote. Proprio lei che, tra una sgommata e l’altra, trova sempre il modo di coccolare i sostenitori con dei nuovi e imperdibili contenuti. E chi la segue saprà bene anche di che tenore sono, i contenuti in questione.

Tennis, Angelina Dimova da brivido: il balletto sexy incendia i social

Angelina è incantevole e ha imparato alla perfezione come posare per le foto e per i video che le hanno permesso di diventare, sui social network e non solo, una vera e propria star.

La maggior parte delle volte si lascia filmare o fotografare con le sue adorate macchine sullo sfondo, ma stavolta no. Stavolta ha voluto che l’attenzione fosse solo per lei e per nessun altro. Ecco perché in questo video, inaspettatamente, non compare nessuna delle sue stravaganti vetture dai toni accesi.

C’è solo lei, in tutto il suo autentico splendore, con indosso un bikini giallo microscopico che valorizza al meglio il suo corpo allenatissimo. Danza e volteggia in maniera sexy davanti alla cam (trovi qui il video) fino ad arrivare all’atto finale. Quello in cui, al culmine di una giravolta che oseremmo definire fatale, esibisce il suo lato B a tutto schermo. Alzi la mano chi non ha avuto un mancamento dinanzi ad una tale visione. E se stupire era l’obiettivo della Dimova, non si può dire che non sia riuscita nel suo intento.