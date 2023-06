Tennis, capogiro assicurato: gli shorts accendono la fantasia dei fan

Tennis, con quei mini shorts la campionessa ha mandato in delirio i fan scatenando le loro fantasie: uno spettacolo da togliere il respiro.

Nata nel 1997 in Ungheria, la giocatrice si è fatta conoscere al pubblico per i suoi successi sul campo. Il suo talento l’ha portata a raggiungere il terzo posto della classifica WTA del suo Paese d’origine e a guadagnarsi una notevole fama, non solo a livello nazionale ma internazionale. Ma oltre ad aver attirate le attenzioni dei tifosi per le sue prodezze sul campo, si fa notare per i suoi post sui social. Il suo fascino è a dir poco irresistibile.

La bella Anna Bondar è dotata di un fisico statuario che la rende una delle tenniste più affascinanti degli ultimi tempi. Come molte altre campionesse diventate celebri per i loro trionfi, anche lei ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti rimasti incantati davanti alla sua bellezza. Sui social, condivide spesso foto che la mostrano sul campo e impegnata negli allenamenti, alternandole a scatti in cui appare nella sua quotidianità.

Ai tifosi non è certamente sfuggito il suo charme e lei stessa si diverte a condividere post che spesso e volentieri stuzzicano le fantasie dei suoi affezionati seguaci. La foto apparsa recentemente tra le sue storie, in particolare, ha scatenato l’entusiasmo dei follower, ai quali ha iniziato a girare la testa una volta notato il dettaglio. Anna, che in questi giorni si trova a Parigi, ha fatto colpo su tutti.

Tennis, vacanze parigine per Anna Bondar: con quel look ha conquistato la città

Nel 2021 la tennista ha raggiunto diversi risultati importanti entrando nella top 100 del ranking mondiale. L’anno seguente è arrivata la volta del suo primo Grande Slam, con la partecipazione agli Australian Open. Anna è salita di posizione raggiungendo le prime 50 campionesse del WTA. Il 2023 si sta rivelando un anno ricco di promesse e, nelle scorse settimane, ha esordito agli Open d’Italia fermandosi al terzo turno di qualificazione.

La giocatrice è destinata a far parlare di sé, ma non solo per i suoi successi. Sui social, infatti, è sempre più popolare per le sue foto mozzafiato. In questi giorni ha lasciato l’Ungheria ed è partita per la Francia, dove all’inizio del mese ha gareggiato in occasione del torneo Open. Ora sembrerebbe intenzionata a godersi semplicemente il soggiorno e, da brava turista, non ha potuto fare a meno di provare il cibo tipico del Paese.

Nello scatto che potete vedere qui sopra, la tennista stringe una deliziosa baguette in mano, mentre si trova sopra a delle scale mobili. A giudicare dal suo sorriso, possiamo dire che si sta divertendo parecchio. Ciò che più è stato apprezzato dai follower, però, è il suo look: con quei mini shorts è davvero irresistibile. I pantaloncini mettono in risalto il suo scacco di coscia e i tacchi che completano l’outfit aggiunto un tocco di eleganza e classe all’ensemble.