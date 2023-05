Tennis, che audacia: look da pin-up nella notte parigina

Tennis, la sua audacia è stata premiata dagli utenti dei social: il look provocante da pin-up ha incantato Parigi.

La giocatrice inglese ha attirato l’attenzione di migliaia di users grazie ai suoi post. Giovane, bella, dal sorriso ammaliante e dotata di un fisico da urlo, per lei non è stato difficile farsi notare dai tifosi e non. Mentre coltiva il sogno di diventare una delle migliori tenniste del ranking mondiale, interagisce quotidianamente con i suoi followers sempre più numerosi, sorprendendoli giorno dopo giorno con i suoi look incantevoli.

Nata in Inghilterra e trasferitasi negli Stati Uniti, non ha ancora esordito nel circuito professionistico. Tuttavia le speranze sul suo futuro sono alte e, nei prossimi anni, potrebbe raggiungere risultati importanti seguendo le orme della celebre Emma Raducanu, sua connazionale.

Oltre ad essersi fatta conoscere in tutto il mondo per i suoi incredibili successi sul campo, quest’ultima ha preso parte in più occasioni a spot e servizi fotografici riscuotendo un notevole successo. Scarlett Hutchinson, da parte sua, ha tutte le carte in regola per portare la sua carriera al livello successivo. Ma anche per entrare nella lista delle giocatrici più desiderate di tutti i tempi.

Come affermato poc’anzi, è dotata di una bellezza che non passa inosservata. Sui social ha conquistato tantissimi users a suon di scatti e video in cui sfoggia tutto il suo fascino. Attualmente frequenta la Fairfield University, celebre per la sua lunga tradizione legata al mondo del tennis, ed è un’affermata content creator che sia su Instagram che su TikTok può vantare migliaia di seguaci.

Tennis, meravigliosa Scarlett Hutchinson: con quel look ha infiammato il web

Le sue foto in costume e gli scatti in cui sfodera i suoi magnifici look l’hanno resa piuttosto popolare sul web. Scarlett non sarà in cima alla classifica mondiale, ma ha saputo guadagnarsi l’affetto e le attenzioni di tantissimi followers. Sempre molto attiva online, recentemente ha fatto una vera e propria sorpresa ai fan, apparendo su Instagram con un outfit da pin-up assolutamente irresistibile.

La tennista – che al momento si trova a Parigi, dove in questi giorni si stanno tenendo i prestigiosi Roland Garros – ha condiviso tra le sue storie una foto in cui è possibile vederla con indosso un look total black caratterizzato da un giacca, sotto alla quale non sembrerebbe esserci altro, e una minigonna con spacco vertiginoso.

Le sue curve hanno stregato i seguaci e la sua mise è completate da un paio di stivali bianchi con tacco che la rendono ancora più provocante. Dietro di lei, la magnifica Tour Eiffel passa totalmente in secondo piano: Scarlett ha dimostrato ancora una volta di non aver paura di sfoggiare la sua sensualità e, con questo look, ha fatto una strage di cuori.