Camila Giorgi, braccio di ferro in gonnella: se lo stile fa la differenza

Camila Giorgi, quando talento e grazia si fondono non ce n’è per nessuno: il completo supersexy ha fatto la differenza.

Gli analisti non ci avevano visto giusto, stavolta. Camila Giorgi non partiva col favore dei pronostici, ma ancora una volta è riuscita a vanificare ogni previsione e ad annientare, soprattutto, un’avversaria che sulla carta aveva ben più chance di farcela rispetto a lei.

Debuttare a Parigi contro un’avversaria del luogo era quanto di peggio il sorteggio potesse riservarle. Alize Cornet aveva il tifo – tutto, letteralmente, per ovvie ragioni – dalla sua parte, ma la cosa non ha impensierito neanche un po’ la tennista marchigiana. Tra i fischi a lei indirizzati e i cori rivolti, invece, alla sua rivale, è riuscita comunque ad archiviare la pratica in quattro e quattr’otto. Senza mai mostrare il benché minimo segno di nervosismo e senza indugiare nei momenti decisivi. Ha concesso 7 game in totale alla Cornet, giocando il suo miglior tennis e mostrandosi in ottima forma. Meglio di così, insomma, non poteva andare. E la sua è stata, senza ombra di dubbio, una prova impeccabile sotto ogni punto di vista.

“È stata una partita solida – ha commentato la maceratese a caldo – All’inizio non è stato facile. Ho fronteggiato una tennista che ha un gioco diverso dal mio. Non era facile prendere ritmo. Poi quando ho iniziato a muovere la palla e fare il mio gioco è andata bene. È stata una bellissima partita oggi, in tutti sensi, perché non era facile con uno stadio contro. È stata una giornata positiva. Sto rientrando gradualmente in forma – ha poi aggiunto – Il problema non va via da un giorno all’altro, quindi è un processo lungo, però va bene, ci stiamo lavorando e la mia squadra si sta prendendo cura di questa cosa. Però posso dire che sta migliorando”.

Camila Giorgi in total pink domina sul rosso parigino

La sua prestazione ha insomma convinto, così come è stato acclamatissimo anche il look sfoggiato dall’ex numero 1 d’Italia. Perché Camila Giorgi, provate a dire il contrario, ha stupito pure con quello.

A vestire la marchigiana, come noto, è la mamma, che disegna per lei ogni completo da sfoggiare in campo. E quello che ha ideato in occasione del Roland Garros è quanto di più elegante e stiloso potesse realizzare per la splendida figlia dal fisico statuario. Camila in total pink era un’autentica visione.

Ha vinto il braccio di ferro con la Cornet in gonnella, volteggiando sul rosso del Philippe-Chatrier come se fosse una ballerina. Lasciando a bocca aperta, quindi, non solo per la potenza dei suoi colpi, ma anche per la sua innegabile grazia.