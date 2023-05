Parata di Wag nel Principato: la strana coppia infiamma la pista

Wag a volontà al Gran Premio di Monaco: chi sono le due celebrità che hanno lasciato senza fiato il pubblico presente.

Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che quello che si svolge in primavera nel Principato di Monaco sia il Gran Premio più glamour della stagione. Vuoi per la cornice esclusiva che lo ospita, vuoi perché molti vip vivono tra Montecarlo e dintorni, i box e i paddock brulicano puntualmente di stelle del panorama internazionale.

Anche quest’anno, tantissime celebrità hanno raggiunto la Costa Azzurra per godersi l’atmosfera del Circus e per vivere da vicino le emozioni di una tappa imperdibile. C’era Neymar, tanto per cominciare, grande amico di Hamilton. C’era Flavio Briatore, poi, accorso a Montecarlo per sostenere Fernando Alonso. Hanno risposto presente all’appello anche Gigi Donnarumma, fan sfegatato della Ferrari e reduce dalla strepitosa vittoria della Ligue 1, e Maria Sharapova, icona del tennis mondiale. Non è passata inosservata, ancora, la presenza di Michael Douglas e di Catherine Zeta-Jones, così come quella di Orlando Bloom. Elencare tutti i vip che hanno affollato il Principato in questo weekend all’insegna della Formula 1 sarebbe pressoché impossibile, ma vi basti sapere che tra premi Oscar e atleti, uomini d’affari e volti noti della tv, il jet-set era molto ben rappresentato.

E poi c’erano loro, due wag stratosferiche che hanno comprensibilmente gettato un po’ di scompiglio dietro le quinte del Gran Premio. Non erano agghindate da red carpet, trattandosi di un’occasione piuttosto informale, ma essendo così belle sono riuscite ad attirare l’attenzione anche così, con dei look easy.

GP di Monaco, sfilata di wag tra box e paddock

Ma chi sono, vi starete giustamente chiedendo a questo punto, le wag che hanno infiammato il paddock ieri? Potremmo parlare di strana coppia, considerando che appartengono a due mondi diversi: una è la moglie di un calciatore, l’altra è la neo fidanzata di un tennista.

Stiamo parlando, per chi non lo avesse ancora capito, di Jessica Aidi, che nell’estate 2021 ha sposato Marco Verratti, e di Melissa Satta, che sta con Matteo Berrettini dalla fine dello scorso anno. La showgirl si trovava a Montecarlo già da qualche giorno – lei e il tennista capitolino hanno affrontato il primo red carpet insieme a Cannes – e si è fermata nel Principato per godersi in sua compagnia la tappa del campionato di F1.

Si sono poi intrattenuti, come confermano le foto circolate sui social, con Verratti e con la bella Jessica. Le due wag splendevano in mezzo a tanti vip e c’è da scommettere che abbiano infranto un bel po’ di cuori mentre si godevano l’evento dai box riservati ai vip.