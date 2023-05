Hojlund e Morata al Milan: “Servono attaccanti che conoscono la Serie A”

Il Milan deve investire sull’attacco: accanto all’idea Openda si trattano anche Hojlund e Morata, ma servono investimenti importanti.

Salvatore Riggio, giornalista, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, n onda sul canale Twitch TVPLAY, ha parlato dei possibili colpi in attacco per il Milan, ponendo l’accento su Hojlund e Morata.

“Per l’attacco Openda può essere una scommessa per l’Italia, ma servirebbe qualcuno anche che conosca la Serie A, per evitare difficoltà. A me piacciono molto sia Hojlund che Morata“, ha spiegato il giornalista. “Per il giovane dell’Atalanta serve investire soldi, loro certo non te lo regalano. Un giocatore così però sarebbe un valore aggiunto per il Milan”.

“Per Morata, se sono 20 milioni, sì, lo prenderei. Per di più, no. Al di là di Openda ci vorrà un attaccante che non debba ambientarsi, poi se prendi Morata, devi aspettarti Morata, non è che deve ambientarsi, uno come lui“, ha detto l’intervistato. Poi la chiosa: “Se non ingrana subito, vuol dire che non è più buono“.

“Il Milan è giusto che prenda ad esempio l’Inter: i tifosi non si devono vergognare di prendere i parametri zero. Tu hai vinto il diciannovesimo Scudetto con un certo tipo di programmazione. L’Inter è arrivata in finale di Champions trovando i parametri zero giusti e con il prestito di Lukaku. Quando non hai pecunia devi usare l’ingegno, e l’Inter arriva in finale di Champions grazie all’ingegno di Marotta”.

“L’anno scorso il mercato rossonero è stato un po’ imbarazzante, penso a Enzo Fernandez che non era chiuso ma comunque in orbita Milan e non è stato portato a termine. Non hanno sostituito Kessié, non hanno preso Botman, si sono lasciati sfuggire Enzo Fernandez, non hanno preso il vice Giroud. Quindi ci si immagina che ci sia qualche problema. Comunque bravi perché con questa rosa sei arrivato in semifinale di Champions. Però l’Inter è andata in finale e l’esempio da seguire è quello”.

Morata e Hojlund per il Milan, ma niente riscatto di Diaz

“De Ketelaere è stato pagato 35 milioni di euro, non sarà facile piazzarlo“, ha proseguito Riggio. “Più difficile riscattare Brahim Diaz, perché il Real, come scrivono in Spagna, vuole tenerlo, e se il budget sarà intorno ai 60 milioni non mi sembrerebbe sensato spenderne 25 per Diaz con Kamada e De Ketelaere in rosa”.

“Massara ha mercato, la Juventus lo cerca e non è il solo club interessato. La preoccupazione più che altro è che Maldini vada da Kamada a dirgli ti diamo questo, va da Lotito per Milinkovic e gli dice ti diamo questo, però poi la società deve chiudere gli affari con fondi non previsti“.

“Il divario in Champions è stato devastante, Onana ha fatto lo spettatore durante il derby di Champions. Maldini quindi potrebbe dire arrivederci, però non credo sia ancora questo lo scenario. Hanno Kamada in pugno, ci sono altri nomi interessanti”, ha concluso il giornalista.