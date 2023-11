Da Catwoman a sexy zombie: Bouchard regina di Halloween

Da Catwoman a sexy zombie: Eugenie Bouchard continua a stupire i social affermandosi come la regina assoluta di Halloween.

È il momento più tenebroso dell’anno e sono in tantissimi a festeggiarlo con travestimenti originali all’insegna del brivido. Alcune persone non vedono proprio l’ora di poter sfoggiare i loro costumi: stiamo parlando, ovviamente, di Halloween. Nemmeno le celebrità resistono alla tentazione di trasformarsi, almeno per una notte, nel personaggio del film, fumetto o serie che preferiscono. Tra queste, troviamo anche l’amata Eugenie Bouchard.

La tennista nata a Montréal è nota al pubblico per i traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. Classe 1994, Eugenie Bouchard ha esordito come professionista nel 2008, facendosi conoscere presto dai tifosi per i suoi successi in campo. Oggi è celebre per essere stata la seconda giocatrice canadese in assoluto ad arrivare in semifinale in un torneo del Grande Slam.

Nel 2014, infatti, l’atleta ha superato i quarti di finale dell’Australian Open dopo aver avuto la meglio contro Ana Ivanovic. Una grandissima soddisfazione per lei, che ha raggiunto lo stesso risultato anche all’Open di Francia e al torneo di Wimbledon qualche mese più tardi. Questo è stato il suo miglior anno in assoluto, nel corso del quale si è spinta fino alla posizione numero 5 del ranking mondiale.

Da Catwoman a sexy zombie: così Eugenie Bouchard ha lasciato i social senza respiro

Eugenie ha iniziato a praticare la disciplina che l’ha resa famosa da giovanissima, dimostrando subito di avere un talento davvero impressionante. La giocatrice ha raggiunto la top 10 delle migliori tenniste al mondo, riscuotendo un successo notevole. In tempi più recenti, tuttavia, la 29enne è precipitata in classifica dopo una serie di sconfitte.

Attualmente è al 266esimo posto del ranking, in seguito ad un lungo periodo di pausa. Nel 2021, infatti, la giocatrice canadese è stata costretta a fermarsi per via di un brutto infortunio, che l’ha tenuta lontana dalle competizioni per oltre un anno. La Bouchard si è dovuta sottoporre ad un intervento, al quale ha fatto seguito la riabilitazione.

Oggi il peggio per lei è passato ed è tornata in campo più determinata di prima. Una notizia che i fan hanno accolto con grande piacere. Sono moltissimi gli appassionati di tennis, e non solo, che la seguono con affetto. Non solo quando si trova sul campo, ma anche nella sua vita di tutti i giorni: Eugenie, d’altronde, è sempre molto attiva online e sui social condivide quotidianamente storie e post in cui si mostra sia al lavoro che nel tempo libero.

La sua bellezza fuori dal comune non è mai passata inosservata e, col passare del tempo, si è guadagnata un seguito impressionante. In particolare su Instagram. In questi giorni la tennista ha scatenato parecchio l’entusiasmo dei follower con l’arrivo di Halloween: dopo aver sfoggiato un costume da Catwoman ha lasciato tutti a bocca aperta in versione sexy zombie: nonostante il travestimento, non perde mai il suo fascino.