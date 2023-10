Formazioni ufficiali Salernitana-Sampdoria: pronostico marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Salernitana-Sampdoria, in programma i sedicesimi di finale della Coppa Italia: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Si torna in campo per la Coppa Italia. E ci sono in programma i sedicesimi di finale della manifestazione che ha vinto trionfare l’Inter la scorsa stagione. Alle 18:00 in campo Salernitana e Sampdoria: Inzaghi contro Pirlo. Ecco formazioni ufficiali e il nostro pronostico per tiratori e ammoniti.

Cerca sicuramente la vittoria la squadra di casa, che in campionato sta facendo male. Pippo, chiamato a sostituire Paulo Sousa, ha parlato chiaramente di una cosa: la sua squadra ha bisogno di vincere e cercherà di farlo in tutti i modi. Sì, qualche cambio di formazione ci sarà sicuramente anche perché poi la salvezza è il reale target della stagione. Anche in casa Samp le cose in campionato non stanno andando per il meglio. Pirlo rischia e sta mostrando anche dei segnali di nervosismo. Contro il SudTirol è stato espulso nel finale. Quindi sì, non bisogna fare una brutta figura. Ma la testa è tutta al campionato. Chi vince, comunque, si regala la Juventus.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Pirola, Gyomber, Bronn, Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Giordano, Depaoli, Facundo Gonzalez, Ghilardi; Askildsen, Panada, Ricci; Girelli; La Gumina, De Luca.

Formazioni ufficiali Salernitana-Sampdoria, il pronostico sui marcatori

Favorita la Salernitana, ovviamente, con Inzaghi alla ricerca della sua prima vittoria da quando siede sulla panchina dei campani. Quindi il gol i padroni di casa lo potrebbero trovare: e diciamo che Botheim, uno che non segna da tempo immemore, ha l’occasione per sbloccarsi in un match che sulla carta, nonostante il turnover, pende dalla parte degli amaranto. Un’occasione anche per cercare di mettere in difficoltà Inzaghi per le scelte in campionato.

Formazioni ufficiali Salernitana-Sampdoria, probabili ammoniti e tiratori

La questione tiratori: nella Salernitana occhio alla possibilità di una conclusione nello specchio della porta di Maggiore. Inserimento e tiro, ci sta. Mentre per gli ammoniti, sempre per quanto riguarda i padroni di casa, Legowski è quello che rischia un provvedimento da parte del direttore di gara. In casa Samp occhio al giallo per Ricci, oppure anche per Giordano, che a destra potrebbe avere qualche problema. Sicuramente La Gumina, invece, potrebbe trovare lo specchio della porta.