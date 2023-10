Formazioni ufficiali Bologna-Verona: pronostico marcatori e ammoniti

Formazioni ufficiali Bologna-Verona, in programma i sedicesimi di finale della Coppa Italia: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

La gara di questa sera di Coppa Italia vede di fronte il Bologna di Thiago Motta e il Verona di Baroni. Due squadre che hanno iniziato in maniera completamente opposta questa stagione. Due squadre che hanno obiettivi diversi.

Se i padroni di casa puntano ormai al sogno Europa, il Verona deve cercare di salvarsi evitando, magari, lo spareggio come successo lo scorso anno. E siccome nella testa della truppa di Baroni c’è solo questo obiettivo, normale pensare che i padroni di casa siano favoriti nel match di questa sera. Una sfida che il Bologna dovrebbe riuscire a portare a casa. Ecco, sotto, quelle che sono le formazioni ufficiali dei due tecnici, con le nostre scelte per possibili tiratori, marcatori, e ammoniti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Moro, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Karlsson; Van Hooijdonk.

VERONA (3-4-1-2): Perilli; Amione, Magnani, Coppola; Tchatchaoua, Hongla, Serdar, Lazovic; Suslov; Mboula, Cruz.

Formazioni ufficiali Bologna-Verona, il pronostico sui marcatori

Il Bologna è in forma: la squadra di Thiago Motta ha perso una sola partita in questa stagione, al debutto contro il Milan. Quindi, anche per via del momento di certo non positivo della squadra di Baroni, favorita è la squadra di casa. Che con Van Hooijdonk dovrebbe riuscire anche a sbloccare il match. O almeno è quello che ha le maggiori possibilità lì davanti per cercare di trovare la via della rete. Di lui si parla un gran bene anche se l’abbiamo visto poco in questo avvio di campionato. Occhio a Fabbian, pure, e leggete sotto.

Formazioni ufficiali Bologna-Verona, probabili ammoniti e tiratori

Non gioca da un poco di tempo Fabbian, centrocampista dei padroni di casa, e potrebbe pagare a caro prezzo le scorie. Quindi il giallo per uno che non si risparmia mai ci potrebbe anche stare. Rischio giallo anche per Amione, un altro che il campo lo vede poco e che quindi potrebbe pagare dazio. Questione tiratori, infine: Fabbian, che l’anno scorso in Serie B con la Reggina ha fatto 8 gol in campionato, è uno che ha i tempi giusti dell’inserimento. Sì, anche in questo caso potrebbe essere sicuramente un buon affare. In casa Verona, Cruz, attaccante figlio d’arte, è quello che sicuramente candidato a calciare verso lo specchio della porta.