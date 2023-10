Gratta e vinci, che sbadato: un reperto da 1 milione

Gratta e vinci, l’improvviso ritrovamento ha decisamente stravolto il corso degli eventi: meglio di così non poteva andare.

Diciamoci la verità, per quanto amara possa essere: in pochi, al posto suo, avrebbero fatto quello che ha fatto lei. Perché l’onestà e l’integrità, ahinoi, sono valori ormai talmente rari che fa sempre notizia quando qualcuno, invece, si comporta come dovrebbe e secondo coscienza.

Sembra perciò insolito, sebbene a conti fatti non lo sia affatto, che questa donna delle pulizie del Massachussets non abbia dovuto pensarci su neanche per un istante. Che sapesse già cosa era il caso di fare. Ma partiamo del principio, prima di raccontarvi come si sia conclusa la storia di cui, suo malgrado, è stata protagonista. Iniziamo quindi col dire che, com’era solita fare, stava sbrigando delle faccende domestiche presso l’abitazione di uno dei suoi clienti, quando ha avuto inizio la fortunata catena di azioni che ha stravolto l’andamento di quella strana giornata.

La donna in questione stava spolverando i mobili a casa di Khalil Soussa quando si è resa conto che c’era un “reperto” in un vaso. Al suo interno c’era, e chissà poi come ci era finito, un Gratta e vinci. Un biglietto immacolato e dunque nuovo di zecca di cui il suo datore di lavoro, evidentemente, si era dimenticato. Anziché intascarlo, crogiolandosi nella convinzione che tanto ormai Khalil non lo avrebbe più cercato, lo ha consegnato al legittimo proprietario.

Gratta e vinci, la fortuna premia gli sbadati

L’uomo, effettivamente, è rimasto molto sorpreso, al momento della “consegna”. Non ricordava di averlo comprato, ragion per cui era trascorso probabilmente molto tempo da quando aveva acquistato quel grattino. Mesi e mesi, si ipotizza.

Sta di fatto che, senza nutrire alcuna speranza, si è seduto e lo ha grattato. E ha così scoperto, in un battibaleno, che era vincente. Ma non c’erano i canonici 5 dollari sotto quella patina argentata; ce n’erano, bensì, molti, ma davvero molti, di più. Khalil Soussa aveva appena vinto, grazie alla donna delle pulizie, 1 milione di dollari. Lo stupore è stato tanto, ma l’uomo sa già come impiegherà il denaro: aiuterà un amico in difficoltà, come ha raccontato alla Lotteria del Massachussets, e donerà parte di esso in beneficenza.

Non ha fatto parola della sua domestica, invece, ragion per cui non sappiamo se abbia intenzione di premiarla con un cospicuo bonus di Natale. O se, invece, intenda ignorare il ruolo determinante che ha avuto in questa storia – almeno per lui – a lieto fine.