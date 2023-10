Gratta e vinci, sceglie di non scegliere e sbanca tutto: fortuna sfacciata

Gratta e vinci, l’indecisione l’ha fatto ricco: la storia di questo fortunatissimo uomo vi lascerà senza parole.

Non era un habitué di quella stazione di servizio. Si era sempre recato altrove sia per fare la spesa che per fare rifornimento di benzina. Quel giorno, però, il posto che era solito frequentare era chiuso. Aveva quindi dovuto macinare qualche chilometro in più e servirsi altrove.

E questo non è stato che il primo di una lunga e fortunatissima serie di eventi che ha cambiato la vita, come vedremo di Brent Young. L’uomo, residente a Visalia, in California, una volta scoperto che il suo store preferito era chiuso ha raggiunto il vicino Prince Food and Gas, lungo la West Walnut Avenue. Era un po’ spaesato, essendo abituato a fare la spesa in un altro negozio, ma non ha avuto scelta. E per non rinunciare alla sua tradizione, si è visto costretto a comprare lì anche il Gratta e vinci. Solo che stavolta proprio non è riuscito a scegliere. Non sapeva su quale, tra i tanti alle spalle del cassiere, fosse il caso di puntare.

Così, in preda all’indecisione, ha scambiato quattro chiacchiere con il ragazzo alla cassa e ha poi chiesto a lui di scegliere al posto suo. Il giovane gli ha quindi passato un biglietto, del valore di 30 dollari, della serie California 200X. Senza un motivo ben preciso, sulla sola scorta delle “sensazioni”. Quello che è accaduto dopo, state bene attenti, vi lascerà senza parole.

Gratta e vinci, un angelo custode vestito da cassiere

Brent Young ha iniziato a raschiare la patina argentata dal suo bel Gratta e vinci seduta stante, nelle immediate vicinanze della cassa. E si è accorto subito che uno dei numeri venuti alla luce corrispondeva a uno di quelli riportati nella sezione dei numeri vincenti.

Non poteva ancora immaginare, però, a quanto ammontasse il suo premio. Poco dopo ha scoperto che quello era il suo giorno fortunato e che aveva appena vinto nientepopodimeno che 10 milioni di dollari. La sua gioia è stata incontenibile, così come quella del cassiere cui aveva affidato l’ardua scelta del grattino. Anche per il ragazzo è comunque stata una bella giornata, dal momento che Young ha poi deciso di regalargli 50mila dollari per ringraziarlo.

“C’è stato come un intervento divino. Non avevo un biglietto specifico da acquistare, quindi ho lasciato che a decidere fosse qualcun altro. Tra tutte quelle opzioni, l’impiegato avrebbe potuto scegliere un gioco diverso, ma non lo ha fatto. Ha preso il biglietto vincente”.