Diletta Leotta, spunta il fatidico anello: proposta in diretta – VIDEO

Diletta Leotta, dopo la nascita della figlia Aria arriva l’anello di fidanzamento: è successo tutto in diretta, ecco il video.

La storia d’amore tra la conduttrice Diletta Leotta e il portiere del Newcastle Loris Karius va avanti da poco più di un anno. Sono però successe talmente tante cose, in quest’arco di tempo così relativamente breve, che sembra stiano insieme praticamente da una vita.

Dagli avvistamenti tra Milano e Londra alla nascita di Aria, la loro primogenita, il passo è stato brevissimo. E sbagliava chi credeva che il loro amore sarebbe durato solo una manciata di settimane, perché il fatto che la famiglia si sia già allargata è evidentemente sintomatico di un sentimento molto forte. Nonché vero, soprattutto. Da un punto di vista amoroso Diletta sembrava non trovare pace, ma dopo qualche storia finita in malo modo – prima fra tutte quella con l’attore turco Can Yaman, che ha tenuto banco mesi e mesi – ha trovato tra le braccia del calciatore ciò di cui era evidentemente in cerca.

Tanto che adesso è addirittura spuntato il fatidico anello di fidanzamento. Quello che suggellerà una volta per tutte il loro amore e che ha confermato, semmai ve ne fosse bisogno, quanto la reginetta di Dazn e il portiere di origini tedesche siano uniti.

Diletta Leotta, proposta di fidanzamento a Radio 105

La tanto attesa proposta è arrivata in diretta. La Leotta stava conducendo 105 Take Away, la trasmissione radiofonica in cui lavora in coppia con l’amico Daniele Battaglia, quando, all’improvviso, si è vista recapitare una scatolina di colore bianco che conteneva, appunto, l’anello dei suoi sogni.

E fin qui sarebbe tutto perfetto, se non fosse che il mittente di quel gioiello non è Loris. La proposta è arrivata, infatti, da qualcun altro. Uno spasimante anonimo, a dirla tutta, che con questo gesto ha voluto spudoratamente corteggiare la bella Diletta e spingerla a fare retromarcia sulla sua storia con Karius. “Ho ricevuto una proposta di fidanzamento ufficiale credo – ha detto Diletta in diretta su Radio 105 – Mi è appena arrivata per lettera“.

Nel mentre, osservava l’anello ricevuto, che è poi finito nelle grinfie di Battaglia. “Io riesco a captare se è un brillocco oppure no – ha dichiarato l’amico della conduttrice, esaminando il gioiello e millantando di aver appreso una tecnica infallibile per valutare i preziosi – Costa 50 euro, digli di no“. L’ennesimo siparietto tutto da ridere, dunque, che ha tenuto banco per tutta la trasmissione e che ha spinto più volte la Leotta a chiedersi chi mai la ami al punto tale da averle fatto recapitare un anello in radio. E chissà cosa ne avrà pensato Karius…