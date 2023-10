Marsiglia-Lione, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Marsiglia-Lione è una partita della decima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Derby italiano in Francia. Il Marsiglia di Gattuso nella decima giornata della Ligue 1 ospita il Lione di Grosso. E per il secondo non è un bel momento: si parla infatti già di un possibile esonero che dipenderà, probabilmente, proprio dall’incontro tra i due ex campioni del Mondo e dalla prossima sfida che l’ex tecnico del Frosinone dovrà affrontare in campionato. Insomma, momento serio per l’allenatore ospite.

E la sfida di domenica sera non è che prometta così tanto bene per il Lione: ultimo clamorosamente in classifica con soli tre punti e con la salvezza – incredibile per una rosa del genere – che è distante già cinque punti. Una situazione assai preoccupante: Grosso non è riuscito a dare alla propria squadra quello scossone che serviva dopo l’addio a Blanc. Cosa che invece, dopo la sconfitta all’esordio contro il Monaco, sembra essere riuscito a dare Gattuso. Il Marsiglia è ottavo in classifica e a dire il vero ha perso anche contro il Nizza nell’altro derby italiano del campionato francese. Ma Gattuso ha pareggiato in Europa League contro il Brighton di De Zerbi (quanti incroci) e poi ha vinto contro il Le Havre e, sempre in Europa, contro l’Aek Atene. In poche parole qualcosa si è visto, e contro il Lione l’occasione è importante, troppo, per riavvicinarsi alla zona europea, che è l’obiettivo principale della società.

Una sfida – assai sentita in Francia, visto che si affrontano due formazioni molto blasonate – che vede favorito il centrocampista rispetto al difensore. Due uomini che hanno fatto con quella vittoria in Germania la storia del calcio italiano e che si affrontano proprio nella Nazione fatta piangere quella notte a Berlino. Con la possibilità, concreta, che uno dei due possa perdere anche il posto di lavoro.

Come vedere Marsiglia-Lione in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Lione è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Marsiglia è ovviamente favorito e dovrebbe essere anche spinto dal pubblico di casa che ha subito apprezzato soprattutto le qualità morali di Gattuso. Sfida da almeno una rete per squadra. Ma i tre punti alla fine dovrebbero andare ai padroni di casa. Con Grosso a rischio esonero.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lione

MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Rongier, Veretout, Ounahi; Harit, Aubameyang, Sarr.

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico; Caqueret, Tolisso; Nuamah, Cherki, Jeffinho; Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1