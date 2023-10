Formazioni ufficiali Napoli-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al ‘Maradona’.

L’attesa è finita. Tutto pronto per il fischio d’inizio della gara del ‘Maradona’ tra Napoli e Milan. Il confronto tra gli Azzurri e i rossoneri potrebbe ridisegnare con più chiarezza le gerarchie di un campionato nel quale i rossoneri non vogliono lasciar scappare l’Inter, vittoriosa contro la Roma. Da ambo le parti c’erano alcuni dubbi di formazione alla viglia. Ecco le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli

Napoli-Milan, il pronostico marcatori

Kvara marcatore. Il georgiano è in crescita di condizione e potrebbe trovare spazi importanti da attaccare, soprattutto se il Milan non dovesse riuscire a bloccare subito la gara. I rossoneri hanno denotato qualche lacuna nella lettura di determinate situazioni. Il Napoli, dal canto suo, sembra essere in crescita. Non è escluso che i partenopei riescano a sfruttano i loro punti di forza soprattutto sulle corsie esterne. La sensazione è che Kvara abbia diverse chances per mettere a segno almeno un gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Milan

Reijnders e Pulisic da una parte, Zielinski, Elmas e Di Lorenzo dall’altra: sono questi i candidati più autorevoli ad inscrivere il proprio nome tra i tiratori. Rischia il giallo Davide Calabria, che se la dovrà vedere come Kvara; sull’altro versante, occhio alla possibile ammonizione di Mario Rui, spesso focoso e mai domo soprattutto contro avversari di qualità. Il rischio di un cartellino c’è e non può essere trascurato.