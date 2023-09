Gratta e vinci, succede solo da Mc Donald’s: menu a 5 zeri

Gratta e vinci, tu chiamale se vuoi coincidenze: in questo ristorante della catena Mc Donald’s è successo qualcosa d’incredibile.

Gentile ed educato, sorridente e sempre disponibile. Cosa che ai clienti, si sa, piace un sacco. E molti di loro, per tutta risposta, lo avevano nel tempo lodato lasciando recensioni entusiaste. Quando si trattava di valutare l’operato del dipendente che li aveva serviti durante la loro visita da Mc Donald’s, gli davano il massimo delle stelle, ossia 5.

Una grande soddisfazione per il giovane Unique Murphy ma anche per il suo supervisore, che un giorno, di punto in bianco, lo ha convocato nel suo ufficio per dargli la bella notizia. Lo ha elogiato per il suo stacanovismo e per il suo atteggiamento sul posto di lavoro e ha tirato fuori, poi, un Gratta e vinci. Glielo ha regalato per ringraziarlo, dal momento che con tutte quelle stellina aveva fatto fare una gran bella figura anche a lui, in quanto suo superiore. Unique era al settimo cielo, ma ha provveduto a grattare il tagliando solo durante la pausa. Si è appartato per rifiatare un po’ e lì ha scoperto qualcosa d’incredibile.

Nel Gratta e vinci che gli era stato donato dal suo supervisore si nascondeva un premio stupefacente. Non una somma irrisoria, di quelle che generalmente si reinvestono poi nell’acquisto di altri tagliandi, ma una cifra da capogiro. Aveva appena vinto, udite udite, la bellezza di 10mila dollari.

Gratta e vinci, di “Happy” in questa storia non c’è solo il Meal

Ci ha messo un po’, il dipendente del Mc Donald’s di Stone Mountain, in Georgia, a realizzare cosa il destino avesse deciso di riservargli. A quel punto, ha preso il suo smartphone e ha telefonato alla sua mamma, in preda ad un comprensibilissimo ed incontenibile entusiasmo.

Ha poi condiviso la sua gioia con gli altri dipendenti del noto fast food, con i quali lavora fianco a fianco da ormai diversi anni. Una storia a lieto fine, dunque, che ci insegna che la fortuna si nasconde realmente nei posti più disparati. E che, a volte, le nostre azioni, come in questo caso, possono dare vita ad una catena di coincidenze potenzialmente in grado di cambiarci la vita.

Unique quei soldi li ha vinti grazie al suo sorriso, il sorriso che ha sempre rivolto ai clienti della catena presso la quale lavora. Così il fato ha deciso, quindi, di ripagarlo per la sua gentilezza. Ed è proprio vero, allora, quello che dice lo slogan senza tempo del fast food più famoso al mondo: certe cose succedono solo da Mc Donald’s.