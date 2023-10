Everton-Burnley, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Everton-Burnley è un match valido per il quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Domenica l’Everton ha fatto il colpaccio al London Stadium, la casa del West Ham, battuto 1-0 grazie ad un gol dell’attaccante Calvert-Lewin. Una vittoria dal peso specifico non indifferente perché arrivata contro una squadra dalla dimensione europea e perché soprattutto ha permesso a Sean Dyche di compiere un bel balzo in classifica, portandosi a +5 sulla zona retrocessione.

Smaltite velocemente le scorie lasciate dalla sconfitta nel derby con il Liverpool ad Anfield: per i Toffees si è trattato del secondo successo nelle ultime tre giornate di campionato, il terzo stagionale in trasferta dopo il 3-1 di Brentford e il 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa nel turno precedente di League Cup. L’ex tecnico del Burnley, che ritroverà la sua vecchia squadra in Coppa di Lega, può essere soddisfatto di come stanno andando le cose sotto la sua gestione: dopo la salvezza raggiunta lo scorso anno al fotofinish, l’obiettivo stavolta è riuscire a mantenere la categoria in anticipo rispetto alle ultime due stagioni, togliendosi pure qualche soddisfazione.

Fare strada in una delle due coppe nazionali potrebbe, ad esempio, diventare intrigante: è da 28 anni che i Toffees non vincono un trofeo e l’ultima volta che hanno giocato la finale della League Cup è stato nel 1984.

La Coppa di Lega non è la priorità invece per il Burnley, in grande difficoltà come le altre neopromosse. Il gioco propositivo del tecnico Vincent Kompany, che lo scorso anno gli ha consentito di dominare il campionato di Championship, per adesso si sta rivelando un boomerang: sabato i Clarets hanno perso lo scontro diretto con il Bournemouth a causa di un pasticcio della difesa. Una vittoria, un pareggio e ben otto sconfitte per il Burnley, che non riesce a schiodarsi dal penultimo posto in classifica.

Come vedere Everton-Burnley in diretta tv e streaming

La gara valida per il quarto turno di League Cup tra Everton e Burnley, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

L’Everton quest’anno va meglio in trasferta che in casa, mentre gli unici risultati positivi il Burnley li ha ottenuti lontano dal proprio pubblico. Ciò non significa che i Clarets supereranno il turno ma che, anche a causa delle numerose rotazioni da parte di entrambi i tecnici, quella di Goodison Park potrebbe essere una gara molto equilibrata, da almeno un gol per parte. Un pareggio nei tempi regolamentari non è da escludere.

Le probabili formazioni di Everton-Burnley

EVERTON (4-5-1): Pickford; Young, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Harrison, Gueye, Onana, Garner, Danjuma; Beto.

BURNLEY (4-3-3): Muric; Vitinho, Al-Dakhil, O’Shea, Taylor; Brownhill, Cork, Berge; Gudmundsson, Rodriguez, Bruun Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1