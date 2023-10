Liverpool-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Everton è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

La nona giornata di Premier League, quella che segue la seconda pausa per le nazionali, si apre con una sfida dall’enorme fascino come il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. Una stracittadina tra le più “squilibrate” in assoluto in Europa ma che di emozioni ne garantisce sempre parecchie.

I Reds li avevamo lasciati in quarta posizione, a quota 17 punti, dietro al trio capeggiato dal Tottenham e di cui fanno parte pure Arsenal e Manchester City. La frenata è stata brusca prima della pausa: dopo la prima sconfitta stagionale rimediata in casa degli Spurs – quella del clamoroso errore del Var che ha annullato un gol regolarissimo alla squadra di Jurgen Klopp – il Liverpool non è andato oltre un pareggio (2-2) all’Amex Stadium contro il Brighton di De Zerbi, una gara che prometteva spettacolo e che non ha tradito le attese: la scena, nel match con i Seagulls, se l’è presa Mohamed Salah, autore di una doppietta. Stavolta i Reds ha perso punti da situazione di vantaggio, alquanto insolito per una squadra che finora si è resa protagonista di strepitose rimonte.

L’Everton insegue invece obiettivi meno nobili rispetto agli odiati cugini e nell’ultima uscita ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, strapazzando 3-0 il Bournemouth.

I Toffees hanno dunque risollevato immediatamente la testa dopo la bruciante sconfitta con il neopromosso Luton – mai vincente fino a quella partita – che tre settimane fa era riuscito ad imporsi 2-1 a Goodison Park. Gli uomini di Sean Dyche sono momentaneamente sedicesimi, con 7 punti conquistati in 8 giornate. Per la sfida con il Liverpool sono in dubbio Gomes e Coleman, sicuro assente invece il lungodegente Dele Alli. Dall’altro lato, Klopp è in pensiero per Robertson, che è tornato infortunato dal ritiro della nazionale.

Come vedere Liverpool-Everton in diretta tv e in streaming

Liverpool-Everton è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il fatto che l’Everton sia riuscito a battere solo una volta il Liverpool (2021) negli ultimi 28 incontri la dice lunga su quanto sia squilibrato questo derby. La probabile vittoria dei Reds si può abbinare dunque ad un’altra marcatura di Salah, scatenato due settimane fa contro il Brighton. Occhio alla “sorpresa” gialli: finora sia Reds che Toffees ne hanno rimediati davvero molto pochi, trend che potrebbe continuare anche nella stracittadina.

Le probabili formazioni di Liverpool-Everton

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1