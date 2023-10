Brighton-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Liverpool è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

La sfida verità con il Liverpool arriva in un momento di flessione per il Brighton di Roberto De Zerbi. I Seagulls non vincono da tre partite (League Cup, Premier League ed Europa League), una striscia in cui hanno collezionato due sconfitte – una di queste, molto pesante, contro l’Aston Villa di Unai Emery, che li ha travolti con un tennistico 6-1 – ed un pareggio, ottenuto in rimonta a Marsiglia (2-2) contro la nuova squadra di Gattuso.

È finita tutt’ad un tratto la “magia”? Assolutamente no, visto che questo è il primo anno che il Brighton è chiamato a lottare su tre (anzi, quattro) fronti. E perdere qualche punto per strada non è certo la fine del mondo. La classifica infatti vede i Seagulls ancora tra le prime sei, non lontanissima dal gruppone di testa. Le idee di gioco di De Zerbi hanno conquistato tutti in Inghilterra ma comportano anche un dispendio di energie importante e se agli interpreti viene a mancare la lucidità è normale che si rischino le imbarcate. Mentre contro i Villans il Brighton ha spento la luce dopo essere passato in svantaggio, in Francia nonostante fosse finito sotto di due gol nei primi 20 minuti ha avuto la forza di recuperare, portando a casa un punto prezioso ai fini della qualificazione.

In Europa League in settimana è stato impegnato anche il Liverpool, che si è imposto 2-0 sui belgi dell’Union Saint-Gilloise, vittoria firmata da Gravenberch e Diogo Jota.

La squadra di Jurgen Klopp ha vinto otto delle ultime nove partite ma ci sarebbe qualcosa da dire sulla sconfitta rimediata una settimana fa nello scontro diretto con il Tottenham (2-1) a causa del gol ingiustamente annullato a Luis Diaz per un fuorigioco inesistente. Un errore marchiano del Var, che ha successivamente chiesto scusa per la svista clamorosa. Il Liverpool non potrà riabbracciare due indimenticati ex come Milner e Lallana, oggi al Brighton, ma entrambi infortunati. De Zerbi deve fare a meno anche di Enciso, Estupinan e Moder. Reds invece senza gli squalificati Diogo Jota e Jones.

Come vedere Brighton-Liverpool in diretta tv e in streaming

Brighton-Liverpool è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Entrambe vorranno riscattare l’ultima sconfitta subita in campionato e lo faranno con ogni probabilità scontrandosi a viso aperto, senza esclusione di colpi. Piccola preferenza per il Liverpool, più continuo rispetto ai Seagulls, ma il nostro consiglio è di puntare sul segno gol. lo spettacolo, all’Amex Stadium, non dovrebbe mancare.

Le probabili formazioni di Brighton-Liverpool

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, Webster, Lamptey; Gilmour, Gross; March, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2