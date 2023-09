Aston Villa-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Brighton è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

La settima giornata si apre con una sfida tra due club che nell’ultimo periodo hanno portato scompiglio ai piani alti della Premier League. Aston Villa e Brighton sono ormai due outsider molto “rispettate” anche dalle big del massimo campionato inglese, soprattutto dopo che lo scorso anno sono riuscite a strappare un pass per l’Europa (i Villans in Conference League e i Seagulls in Europa League) a scapito di altre squadre più blasonate.

E se il torneo, per assurdo, terminasse oggi entrambe si ritroverebbero ancora tra le prime sette: gli uomini di Unai Emery sono sesti a quota 12 punti, ne hanno tre in più quello di Roberto De Zerbi, addirittura terzi dietro alle corazzate Manchester City e Liverpool. L’Aston Villa, così come il Brighton, in settimana è stato impegnato in League Cup, la Coppa di Lega inglese, ed è stato subito eliminato: l’Everton, più motivato, ha espugnato 2-1 il Villa Park, vendicando così la brutta sconfitta rimediata lo scorso agosto nella sfida di campionato (4-0). Una sconfitta che dimostra la fatica della formazione allenata dal tecnico spagnolo nel gestire il doppio impegno settimanale. Nell’esordio nella fase a gironi di Conference League, infatti, l’Aston Villa era inaspettatamente caduto a Varsavia contro il Legia (3-2). In Premier League invece le cose stanno andando a gonfie vele: dopo la brutta sconfitta con il Liverpool, i Villans hanno inanellato due vittorie di fila, espugnando anche lo stadio del Chelsea, Stamford Bridge, grazie ad un gol di Watkins (0-1).

Nessuno segna quanto il Brighton

Le coppe hanno regalato poche soddisfazioni anche al Brighton. I Seagulls mercoledì scorso come l’Aston Villa sono usciti immediatamente fuori dalla League Cup arrendendosi al Chelsea (0-1), nel primo match della stagione in cui non hanno trovato la via del gol.

Sfortunato pure lo storico esordio in Europa League: il loro percorso è iniziato con un k.o. contro i greci dell’Aek Atene (2-3). Ma in Premier cambia tutto: contro il Bournemouth nell’ultimo fine settimana i Seagulls hanno messo le mani sulla quinta vittoria nelle prime sei giornate: Cherries battute 3-1, con De Zerbi che si gode il miglior attacco della Premier.

Come vedere Aston Villa-Brighton in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Brighton è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un match di difficile lettura, tra due squadre che in campionato stanno facendo benissimo e che al tempo stesso soffrono nelle coppe. L’Aston Villa dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta, mantenendo intatta l’imbattibilità casalinga ma non sarà una gara avara di gol: previste almeno tre reti complessive al Villa Park.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brighton

ASTON VILLA (4-2-2-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Douglas Luiz; Zaniolo, McGinn; Diaby, Watkins.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Webster, Dunk, Estupinan; Gilmour, Dahoud; March, Welbeck, Mitoma; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2