Chelsea-Brighton, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Brighton è un match del terzo turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, formazioni e pronostici.

Il Chelsea ormai sembra vivere una crisi senza fine e lo si può affermare ad alta voce dopo le prime sei giornate di Premier League, senza alcun timore di smentita.

Contro l’Aston Villa, nell’ultimo turno di campionato, i Blues di Mauricio Pochettino hanno incassato un’altra sconfitta, la terza da quando è iniziata la stagione. Una situazione sempre più paradossale, se si considera quanto abbia speso il club sul mercato dall’estate 2022 in poi. Il grande problema di Pochettino è, indiscutibilmente, l’attacco. Il suo Chelsea costruisce ma fatica a finalizzare: contro i Villans è rimasto a digiuno di gol addirittura per la terza partita consecutiva. L’ultima rete dei Blues risale allo scorso agosto, quando con non poca sofferenza riuscirono ad avere la meglio sul Wimbledon – formazione che milita in quarta serie – in League Cup, che era riuscito pure a passare in vantaggio a Stamford Bridge. L’allenatore argentino, insomma, deve trovare una cura il prima possibile, anche perché la distanza dai posti che contano sta diventando già abissale: il Chelsea è quattordicesimo a quota 5 punti, nove in meno rispetto al Tottenham quarto.

La Coppa di Lega, intanto, potrebbe diventare un obiettivo realistico in una stagione in cui i Blues non partecipano a nessuna competizione europea.

Vive un momento diametralmente opposto invece il Brighton: i Seagulls di Roberto De Zerbi si sono risollevati subito dopo la sconfitta in Europa League con l’Aek Atene, battendo con un comodo 3-1 il Bournemouth all’Amex Stadium, terza vittoria consecutiva per la squadra allenata dal tecnico bresciano. Un successo, quello ottenuto ai danni delle Cherries, che ha permesso al Brighton di salire al terzo posto in classifica, scavalcando sia Tottenham che Arsenal. De Zerbi dovrebbe fare qualche cambio, non può permettersi questo lusso il suo collega Pochettino, vista la mole di infortunati con cui deve fare i conti.

Come vedere Chelsea-Brighton in diretta tv e streaming

Chelsea-Brighton, valida per il terzo turno di League Cup, è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Chelsea non batte il Brighton dal 2020: l’ultimo confronto tra le due squadre è andato in scena lo scorso agosto, in un’ amichevole terminata 4-3 per i Blues. Sembrano esserci i presupposti per un’altra gara prolifica – i Seagulls hanno segnato 20 gol fra tutte le competizioni – in cui anche la squadra di Pochettino potrebbe sbloccarsi. Si può comunque dare fiducia agli uomini di De Zerbi, in grado di fare il colpaccio a Londra.

Le probabili formazioni di Chelsea-Brighton

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Colwill, Chilwell; Caicedo, Gallagher; Palmer, Enzo Fernandez, Sterling; Broja.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Lallana, Gilmour; March, Ansu Fati, Mitoma; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2