Liverpool-Leicester è un match valido per il terzo turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

La stagione, in Inghilterra, è iniziata ormai da un mese e mezzo ed i tempi sono maturi per tracciare i primi bilanci. Quello del Liverpool è sicuramente positivo: i Reds, a differenza dello scorso anno, sono partiti alla grande e solo due punti li punti li separano in campionato dal Manchester City capolista, unica squadra ancora a punteggio pieno.

La vittoria di Anfield Road contro il West Ham, la sesta consecutiva (comprendendo anche la sfida di Europa League con gli austriaci del Lask Linz), ha permesso a Jurgen Klopp di conquistare il secondo posto solitario, lasciandosi alle spalle le due londinesi, l’Arsenal e il Tottenham, che si sono tolte punti a vicenda. Contro gli Hammers il Liverpool non ha avuto bisogno di rimontare, a differenza di quello che era accaduto nei match precedenti: dopo aver chiuso in parità il primo tempo, nella ripresa la maggiore qualità dei Reds ha preso il sopravvento e sono saliti in cattedra due che nella passata stagione, per un motivo o per un altro, avevano deluso: Darwin Nunez e Diogo Jota. Prosegue, dunque, l’imbattibilità di Salah e compagni, che non perdono dallo scorso aprile, quando furono travolti 4-1 dal City di Guardiola. Ora il debutto in League Cup, coppa che il Liverpool ha sollevato due stagioni fa grazie al successo in finale contro il Chelsea ai calci di rigore.

Il Leicester di Maresca vola in Championship

Klopp, come fa solitamente nelle coppe nazionali, si sbizzarrirà con il turnover, tenendo a riposo la gran parte dei titolari: occasione per i vari Bajcetic, Endo e Gakpo.

Basteranno per avere ragione del Leicester, che torna a respirare aria di Premier League dopo la retrocessione dello scorso anno? È tutto da vedere. Le Foxes, intanto, si sono immediatamente adattate alla nuova categoria e dopo 8 giornate hanno ottenuto 7 vittorie: unico neo la sconfitta interna con l’Hull City. I 21 punti valgono in ogni caso il primo posto in classifica (a braccetto con l’Ipswich) per gli uomini guidati dall’italiano Enzo Maresca.

Come vedere Liverpool-Leicester in diretta tv e streaming

La gara valida per il terzo turno di League Cup tra Liverpool e Leicester, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

Nonostante il turnover di Klopp, il Liverpool dovrebbe riuscire a superare il terzo turno di League Cup. Il Leicester in questo momento non ha altri pensieri al di là del campionato, che deve provare a vincere per tornare subito al piano di sopra. Ad Anfield Road si profila in ogni caso una gara movimentata, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Liverpool-Leicester

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bajcetic, Konaté, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Diogo Jota.

LEICESTER (4-3-3): Stolarczyk; Pereira, Faes, Vestergaard, Justin; Casadei, Ndidi, Winks; Akgun, Iheanacho, Mavididi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1