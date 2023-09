Liverpool-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-West Ham è una partita valida per la sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Liverpool è ormai abbonato alle rimonte. Anche in Europa League, giovedì scorso contro il Lask Linz, i Reds erano passati in svantaggio per poi riuscire a ribaltarla nella ripresa. Lo stesso era avvenuto contro Wolverhampton, Newcastle e Bournemouth in Premier League: altre partite che hanno visto la squadra di Jurgen Klopp rimettere le cose a posto dopo essere finita sotto di un gol.

In Austria il match ha preso ovviamente un’altra direzione quando il tecnico tedesco ha buttato nella mischia i titolarissimi, a cui sono bastati pochi minuti per confermare la propria superiorità. Klopp ha parlato di mentalità, personalità e di carattere, tre “ingredienti” che di certo non mancano a questo Liverpool, chiamato a ripartire dopo una stagione deludente. I Reds lo scorso anno dovettero accontentarsi del quinto posto in classifica, mancando la qualificazione alla Champions League. Qualcosa di inusuale per un club che in Europa non giocava le coppe “minori” da sette anni. L’annata, per Salah e compagni, è iniziata nel migliore dei modi: solo vittorie dopo il pareggio (immeritato) all’esordio contro il Chelsea a Stamford Bridge. Klopp ha un’occasione d’oro in questo fine settimana e cioè quella di involarsi da solo verso il secondo posto, “approfittando” della stracittadina londinese che vedrà impegnate Arsenal e Tottenham, a 13 punti come i Reds.

Farà visita ad Anfield Road il West Ham, che come il Liverpool giovedì è stato impegnato in Europa League, ottenendo una vittoria comoda contro i serbi del Backa Topola (3-1).

La partita di coppa ha permesso agli Hammers di voltare pagina dopo la prima sconfitta stagionale rimediata con il Manchester City, lo scorso sabato passato 3-1 al London Stadium. Sconfitta difficile da evitare ma che ha impedito agli uomini di David Moyes di tenere il passo delle altre (Liverpool, Arsenal, Tottenham) restando fermi a quota 10 punti.

Come vedere Liverpool-West Ham in diretta tv e in streaming

Liverpool-West Ham è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dal 2020 in poi solo vittorie Liverpool, ad eccezione del pirotecnico 3-2 del novembre 2021, in cui la spuntò il West Ham. I Reds non hanno ancora trovato un antidoto alle loro amnesie difensive – solamente un clean sheet finora – ma contro gli Hammers dovrebbero portare a casa un altro successo. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Liverpool-West Ham

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo, Diogo Jota.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, Alvarez; Bowen, Kudus, Benrahma; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1