West Ham-TSC, Europa League: tv, formazioni, pronostici

West Ham-TSC è un match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

La prima sconfitta della stagione per il West Ham, che lo scorso anno ha vinto la Conference League contro la Fiorentina in finale, è arrivata solamente lo scorso sabato quando in casa ha lasciato i tre punti al Manchester City. Ci sta perdere contro i campioni d’Europa in carica. Per questo Moyes, giustamente, non ha fatto drammi.

Una sconfitta che può essere messa subito alle spalle giovedì sera, quando ci sarà il debutto in Europa League contro i serbi del TSC. Inutile stare qui a spiegare che la formazione della Premier League sia super favorita e che non dovrebbe avere nessun problema per prendersi la prima vittoria della manifestazione. No, non c’è proprio motivo per farlo, nonostante un ruolino di marcia clamoroso della squadra ospite.

Cinque vittorie di fila per il TSC, con quindici gol fatti e solamente uno subito. I serbi stanno letteralmente volando ma questo volo si dovrebbe fermare nella notte londinese. Nonostante questo come detto prima sono davvero pochissime, se non nulle, le possibilità che la squadra ospite possa riuscire a portare a casa dei punti. Il West Ham è nettamente superiore e non ha nessuna intenzione di partire male in Europa. L’obiettivo, difficile, visto che in mezzo c’è pure il Liverpool quest’anno, è quello di cercare di arrivare in fondo nella finale di Dublino.

Come vedere West Ham-TSC in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara West Ham-TSC, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il primo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Partita che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e che il West Ham dovrebbe riuscire, inoltre, a sbloccare già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di West Ham-TSC

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Kehrer, Zouma, Mavropanos, Cresswell; Soucek, Alvarez; Bowen, Kudus, Benrahma; Ings.

TSC (3-5-2): Ilic; Antonic, Cvetinovic, Stojic; Vlalukin, Radin, Djakovic, Petrovic; Stanic; Jovanovic, Rakonjac.



POSSIBILE RISULTATO: 4-0