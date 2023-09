Gratta e vinci, non c’è fretta o forse sì: in ritardo di quattro mesi

Gratta e vinci, la scoperta a quattro mesi di distanza dall’acquisto del biglietto: l’importanza di controllare sempre il codice a barre.

C’è chi opta per dei fiori, chi per un profumo. O magari per un foulard, per un trattamento dal parrucchiere o al centro estetico, per un pranzo speciale. Di idee regalo per la festa della mamma ce ne sono a bizzeffe, ragion per cui, ogni volta che la ricorrenza si avvicina, non si ha che l’imbarazzo della scelta.

I figli di una donna che vive in Australia, più precisamente nel Nuovo Galles del Sud, avevano deciso, lo scorso maggio, di sorprenderla con qualcosa di decisamente insolito. Erano andati a farle visita e le avevano portato in dono qualcosa che sapevano avrebbe apprezzato: un Gratta e vinci. La mamma di Goulburn, che si trova a poco meno di 200 chilometri dalla più famosa Sydney, aveva grattato il suo biglietto ed era stata più che soddisfatta, quando aveva scoperto di aver vinto 1000 dollari. Non trattandosi di una cifra esorbitante, non si era però affrettata: aveva pensato di poterla riscuotere con tutta calma non appena se ne fosse presentata l’opportunità.

E così, come rivelato dalla stampa locale, qualche giorno fa si è preparata di tutto punto e si è recata in una ricevitoria del suo quartiere per riscuotere il premio e per far controllare un altro paio di biglietti che riteneva potessero contenere altre due piccole vincite. Aveva con sé, quindi, anche il tagliando della serie Jumbo Crosswords Tasmania, quello che aveva ricevuto in regalo dai figli in occasione del Mother’s Day.

Gratta e vinci, cruciverba con sorpresa

Quando ha presentato al titolare della ricevitoria il grattino con il cruciverba, le è stato detto immediatamente che si sarebbe dovuta recare altrove, per riscuotere quella vincita. Che avrebbe potuto presentarsi alla sede centrale della Lotteria istantanea perché il premio in questione era più consistente di quel che potevano permettersi di corrisponderle.

Già, perché sotto quel cruciverba non si nascondevano 1000 dollari, come la mamma di Goulburn aveva pensato. Ce n’erano molti di più, ossia 150mila. Una sorpresa inaspettata, dunque, per questa donna del Nuovo Galles del Sud, che ha accolto la bella notizia con grande entusiasmo e che ha fatto sapere che userà quel denaro per sostenere economicamente la sua famiglia. Nonché per organizzare una vacanza tutti insieme e per festeggiare la vincita inaspettata in un luogo speciale.

La sua storia, fortunatamente a lieto fine, ci ricorda quanto sia importante controllare sempre, con le app specifiche, il codice a barre dei propri biglietti. Non vorrete mica correre il rischio di perdere una montagna di soldi per una svista, no?