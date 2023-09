Newcastle-Manchester City, League Cup: streaming, formazioni, pronostici

Newcastle-Manchester City è un match valido per il terzo turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, formazioni e pronostici.

La League Cup è una coppa che sta particolarmente a cuore a Pep Guardiola da quando è l’allenatore del Manchester City, e cioè dal 2016. Con il tecnico catalano al timone, i Cityzens ne hanno vinte ben quattro (di fila), anche se l’ultima affermazione risale al 2021. Lo scorso febbraio furono i cugini del Manchester United a trionfare, nel 2022 invece quella che per motivi di sponsorizzazione viene chiamata Carabao Cup se l’aggiudicò il Liverpool.

Il percorso dei campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica stavolta parte da Newcastle, non di certo il miglior avversario che potessero trovare al terzo turno. Guardiola probabilmente non potrà esagerare coi cambi, come aveva intenzione di fare, ma il turnover sarà comunque robusto. Il suo City viene dall’ennesima vittoria in campionato: sabato scorso ha avuto la meglio (2-0) su un ostico Nottingham Forest, che nonostante fosse andato sotto di due gol dopo un quart’ora ha approfittato dell’espulsione di Rodri ad inizio secondo tempo per rientrare in partita e mettere più volte in apprensione Ederson. Per Haaland e compagni è l’ottavo successo di fila, che gli consente di restare da soli in vetta alla classifica della Premier League, unici ancora a punteggio pieno.

Magpies reduci dalla goleada allo Sheffield United

È stato un fine settimana felice anche per il Newcastle, che dopo aver rischiato grosso a San Siro contro il Milan in Champions League, ha annichilito lo Sheffield United (0-8).

I Magpies si sono letteralmente scatenati contro la neopromossa, mandando in gol ben otto giocatori diversi e centrando la seconda vittoria di fila dopo quella con il Brentford. Bianconeri dunque in ripresa dopo le tre sconfitte consecutive a cavallo tra agosto e settembre: una di queste era arrivata proprio contro il Manchester City, che alla seconda giornata di campionato si era imposto 1-0 grazie ad un gol di Julian Alvarez.

Come vedere Newcastle-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida tra Newcastle e Manchester City, valida per il terzo turno della League Cup, è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

L’ultima vittoria del Newcastle contro il City risale al 2019: neppure nella loro “nuova era” i Magpies sono riusciti ad avere la meglio sulla corazzata di Guardiola. I Cityzens finora hanno praticamente solo vinto e non possono non partire favoriti anche a St. James’ Park ma, come in campionato, non sarà affatto una passeggiata avere la meglio sui bianconeri, soprattutto se il tecnico catalano dovesse esagerare con il turnover. Entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester City

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Aké, Gomes; Matheus Nunes, Phillips; Foden, Julian Alvarez, Grealish; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2