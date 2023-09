Celta Vigo-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Alaves è una partita della settima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Quattro punti dopo sei giornate, per una squadra come il Celta Vigo, sono oggettivamente pochi. E adesso serve un cambio di marcia repentino e immediato per non ritrovarsi a doversi giocare qualcosa chiamata salvezza in questa stagione. Non è di certo questo l’obiettivo dei padroni di casa, che contro l’Alaves hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.

Un cammino identico, nelle ultime quattro giornate, per le due squadre: tre sconfitte e una vittoria, anche se i padroni di casa hanno affrontato anche Real Madrid e Barcellona entrambe in trasferta. L’ultima, inoltre, è stata una sconfitta dolorosissima contro la squadra di Xavi: il Celta, sul doppio vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, si è fatto ribaltare da una squadra che ci ha creduto fino alla fine e che ha fatto vedere quelle che sono le pecche, soprattutto mentali, di una formazione che ha paura di muoversi, che ha paura di sbagliare. Tutti problemi, questi, che si mettono alle spalle solamente con una vittoria. Ed è quella che viene cercata in questo turno in mezzo alla settimana della Liga. Non dovrebbe mancare.

Dove vedere Celta Vigo-Alaves in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Alaves è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Celta Vigo favorito contro l’Alaves. Celta Vigo che dovrebbe prendersi anche una vittoria importante, una di quelle che possono fare la differenza. Un match, questo, che dovrebbe regalare anche tre reti complessive. Almeno. Ma su chi porterà a casa i tre punti abbiamo pochi dubbi.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Alaves

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Nunez, Starfelt, Dominguez; Mingueza, Beltran, De La Torre, Ristic; Larsen, Bamba, Aspas.

ALAVES (4-3-3): Sivera; Gorosabel, Abqar, Sedlar, Lopez; Benavidez, Guevara; Sola, Guridi, Riojo; Omorodion.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1