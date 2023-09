Manchester City-Nottingham Forest, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester City-Nottingham Forest è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Rodri, l’eroe di Istanbul, ed il campione del mondo Julian Alvarez, autore di una doppietta, martedì scorso hanno permesso al Manchester City di Pep Guardiola di ribaltare una Stella Rossa passata in vantaggio praticamente al primo tiro verso lo specchio della porta difeso da Ederson. Una vittoria in rimonta – ma senza particolari sofferenze – per i campioni d’Europa in carica, che mette già in discesa il discorso qualificazione.

Il 3-1 ai serbi è il settimo successo di fila per i Cityzens, se consideriamo nel computo delle vittorie anche quella ottenuta ai calci di rigore contro il Siviglia nel match che assegnava la Supercoppa Europea. Un inizio sensazionale, macchiato solamente dal k.o., sempre ai rigori, contro l’Arsenal nel Community Shield di agosto. Ma quello che è più importante, per il tecnico catalano, è continuare a vedere negli occhi dei suoi uomini lo stesso fuoco dell’anno scorso. Nessuna sindrome da pancia piena, dunque, nonostante nel giro di pochi mesi i tre volte di fila campioni d’Inghilterra abbiano vinto (quasi) tutto quello che c’era da vincere, compresa l’agognata Champions League.

Prima del debutto in League Cup con il Newcastle, in programma nella prossima settimana, Haaland e compagni, primi da soli ed ancora a punteggio pieno dopo cinque turni di Premier League, ospiteranno all’Etihad Stadium il Nottingham Forest di Steve Cooper.

Dando un’occhiata ai risultati, davvero non si poteva chiedere di più ai Tricky Trees, le cui uniche sconfitte sono arrivate in casa di Arsenal e Manchester United. Davanti al proprio pubblico i biancorossi non hanno ancora perso (quattro punti tra Sheffield United e Burnley) e prima della sosta sono andati a vincere addirittura a Stamford Bridge, prendendosi lo scalpo del Chelsea di Pochettino grazie ad una rete di Elanga. Cooper, nella trasferta sulla carta proibitiva di Manchester, dovrebbe recuperare Boly, niente da fare invece per Danilo. Alla lista degli infortunati di Guardiola invece si aggiunge Bernardo Silva.

Come vedere Manchester City-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Manchester City-Nottingham Forest è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Nottingham Forest si è reso protagonista di un buon avvio di stagione, più che positivo per una squadra che punta alla salvezza. La squadra di Steve Cooper non dovrebbe sfigurare neppure contro i campioni di tutto, anche se difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta. La difesa del City, rimasta inviolata solo in un’occasione finora, potrebbe dover rinviare il primo clean sheet dopo oltre un mese.

Le probabili formazioni di Manchester City-Nottingham Forest

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Matheus Nunes; Foden, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Turner; Boly, Worrall, McKenna; Ola Aina, Sangaré, Mangala, Nuno Tavares; Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1