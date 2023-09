Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Wolfsburg è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

L’avventura del Borussia Dortmund in Champions League è iniziata in salita. I gialloneri si sono arresi al Psg: dopo aver resistito per un intero tempo di gioco, i parigini sono saliti in cattedra ad inizio ripresa, segnando due gol nel giro di 10 minuti prima con il solito Mbappé e poi con l’ex Hakimi, autore del gol del definitivo 2-0.

Nel cosiddetto gruppo di ferro di quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie il Borussia è l’unica squadra ancora a quota zero punti, visto che tra Milan e Newcastle si è conclusa con un nulla di fatto. La formazione di Edin Terzic cercherà di voltare pagina in Bundesliga per dare seguito alla bella vittoria ottenuta una settimana fa a Friburgo, battuto 4-2 a domicilio. Un successo arrivato al termine di una clamorosa rimonta: Emre Can e compagni, infatti, erano stati ribaltati nella prima frazione di gioco (2-1) e sembravano avviati verso la loro prima sconfitta stagionale ma nel secondo tempo si sono letteralmente scatenati, realizzando tre gol con Malen, Hummels e Reus e portandosi a casa tre punti pesanti, contro una squadra che può rappresentare un’insidia per i primi quattro posti. Per il Borussia è la seconda vittoria in quattro partite dopo quella ottenuta all’esordio contro il Colonia (1-0). In questo fine settimana si ritorna al Signal Iduna Park, dove è in programma un altro potenziale scontro diretto, stavolta contro il Wolfsburg.

Wolfsburg trascinato da Wind

I biancoverdi, pur non essendo imbattuti come i gialloneri, hanno un punto in più grazie ai tre successi contro Heidenheim, Colonia e Union Berlino.

L’unica sconfitta gli uomini di Niko Kovac l’hanno rimediata sul campo dell’Hoffenheim, che si è imposto 3-1 nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali. I Lupi sembrano attrezzati per conquistare un posto in Europa, trascinati dai gol del centravanti Wind, autore di 5 delle 7 marcature realizzate finora dal Wolfsburg. Si è ambientato subito anche l’ex atalantino Joakim Maehle, che con un suo gol ha deciso il match con l’Union Berlino.

Il pronostico

Nella passata stagione il Wolfsburg incassò al Signa Iduna Park una delle sconfitte peggiori della sua storia, venendo travolto con un risultato tennistico (6-0). Stavolta invece dovremmo assistere ad una gara più combattuta, complice anche l’ottimo momento degli ospiti, che verosimilmente segneranno almeno una rete.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; F. Nmecha, Emre Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Adeyemi.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Maehle, Lacroix, Jenz, Rogerio; Svanberg, Arnold; Wimmer, Majer, Gerhardt; Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2