Bundesliga, pronostici quarta giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, in campo anche il Borussia Dortmund: quella dei gialloneri è, per ora, una falsa partenza. Il Lipsia ospita l’Augsburg.

È una partenza a rilento quella del Borussia Dortmund. I gialloneri di Edin Terzic faticano forse a riprendersi da ciò che è avvenuto lo scorso maggio, quando hanno sciupato un’occasione colossale proprio al fotofinish, “consegnando” di fatto l’undicesimo titolo di fila ai rivali del Bayern Monaco. La stagione di Emre Can e compagni è iniziata in sordina: dopo la striminzita vittoria sul Colonia all’esordio, sono arrivati due pareggi consecutivi.

Contro due avversari abbordabili come Bochum ed Heidenheim il Borussia Dortmund non è riuscito a vincere, impattando rispettivamente 1-1 e 2-2. I punti da recuperare su Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, le uniche due a punteggio pieno, sono già quattro. Per capire se la sosta avrà giovato o meno al Borussia bisogna attendere la gara di Friburgo: gli uomini di Christian Streich erano partiti con il piede giusto, inanellando due successi di fila (Hoffenheim e Werder Brema) ma prima della pausa sono stati letteralmente ed inaspettatamente travolti dallo Stoccarda, che alla Mercedes Benz Arena ha avuto la meglio addirittura 5-0. Sconfitta che potrebbe aver lasciato qualche strascico, motivo per cui è lecito ipotizzare che i gialloneri riescano a tornare a Dortmund con dei punti in tasca in una gara da almeno un gol per parte. Lo Stoccarda invece cercherò di dare continuità alla straripante prestazione con il Friburgo nella trasferta di Mainz, contro una squadra che non ha ancora assaporato la gioia dei tre punti: gli svevi possono evitare la sconfitta.

Le previsioni sulle altre partite

Il Lipsia si è rialzato immediatamente dopo la sconfitta all’esordio nello scontro diretto con il Bayer Leverkusen: prima ha rifilato 5 gol allo Stoccarda e poi tre all’Union Berlino.

Per i Roten Bullen ora c’è un impegno sulla carta agevole contro l’Augsburg, che fuori casa è solitamente meno insidioso. Nella prossima settimana l’Union Berlino di Leonardo Bonucci disputerà il primo match di Champions League della sua storia, affrontando nel mitico “Bernabeu” il Real Madrid. Un impegno così importante alle porte potrebbe distrarre la formazione capitolina, che due settimana fa è stata annichilita dal Lipsia (0-3). Il Wolfsburg, intento a voltare pagina dopo la sconfitta di Sinsheim contro l’Hoffenheim, può approfittarne, portando a casa almeno un punto contro i berlinesi.

Bundesliga: possibili vincenti

Stoccarda o pareggio (in Mainz-Stoccarda)

Lipsia (in Lipsia-Augsburg)

Borussia Dortmund o pareggio (in Friburgo-Borussia Dortmund)

Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Union Berlino)

Le partite da almeno un gol per squadra

Colonia-Hoffenheim

Friburgo-Borussia Dortmund

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Mainz-Stoccarda

Lipsia-Augsburg